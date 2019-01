VIDEO: Banky opäť zdvihli poplatky

VIDEOANKETA: Je rast poplatkov adekvátny či banky ryžujú? Čo si o zvyšovaní bankových poplatkov myslia ľudia?

Finančné domy v snahe udržať vysoké zisky začali vymýšľať aj rôzne nové poplatky. Platí sa dokonca už aj za vstup do internetbankingu, a to konkrétne za overovací kód poslaný esemeskou.

„Zvyšovanie poplatkov sa týka hlavne práce s hotovosťou a úkonov vykonávaných zamestnancami bánk priamo v pobočke. Vyššími cenami chcú finančné domy ľudí viac motivovať k využívaniu internetbankingu a mobilbankingu,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Niektoré finančné domy zavádzajú aj úplne nové poplatky. „V tomto prípade ide o snahu aspoň čiastočne zmierniť dopad nízkych úrokových výnosov,“ dodal Ovčarik.

Národná banka Slovenska totiž postupne sprísňuje podmienky na poskytovanie hypoték v snahe zabrániť rizikovému zadlžovaniu Slovákov. V čase nízkych úrokov pritom banky zarábajú hlavne na čoraz väčšom množstve požičaných peňazí a k úverom sa dostávajú aj rizikovejší klienti.

Banky dvíhaním poplatkov naháňajú čoraz vyššie zisky. Za prvých deväť mesiacov minulého roku čistý zisk finančného sektora dosiahol takmer 519 miliónov eur. To bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 4,9 percenta. Najprudším tempom rástli práve výnosy z poplatkov, ktoré sa zvýšili o rovných 48 miliónov eur na 446 miliónov eur.

S príchodom februára mení svoje cenníky napríklad UniCredit Bank. Spoplatnený bude napríklad SMS kľúč, čo je jeden z možných autorizačných nástrojov pre elektronické bankovníctvo. „V tomto nástroji bude 1. februára 2019 cena za SMS spoplatnená piatimi centami. Jedinou výnimkou je Ukonto premium, kde zostávajú tieto esemesky zadarmo,“ povedala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Ľudia si tak priplatia napríklad za prihlásenie do internetbankingu prostredníctvom SMS. „Snažíme sa motivovať klientov k využívaniu modernejšej a pohodlnejšej alternatívy a ponúkame Smart kľúč, ktorý je pohodlnejší a modernejší na používanie a je zadarmo,“ dodala Ďuďáková. Finančný dom tiež zvýšil jednorazový poplatok za vydanie, zmenu a inicializáciu bezpečnostného kľúča tokena z 15 na 40 eur. Riešením, ako sa vyhnúť poplatkom, je napríklad výpisy zo zrealizovaných transakcií neposielať cez SMS, ale cez bezplatnú mobilnú aplikáciu finančného domu.

Banky sa nabaľujú a hovoria o motivácii

Vo februári plánuje svoje cenníky zmeniť aj OTP banka, ktorá napríklad zdraží poplatok za výber hotovosti z dvoch na tri eurá. Tento poplatok zaplatia klienti, ak si priamo v pobočke vyberú maximálne 10-tisíc eur. Na druhej strane banka mladým ľuďom do 26 rokov umožní bezplatné vloženie hotovosti v prípade vlastnenia účtu Ready. Aktuálne je poplatok vo výške 0,50 eura, v novom cenníku tiež pribudol poplatok vo výške 3,50 eura za znovuvytlačenie PIN kódu.

VÚB banka plánuje zmeniť cenník od 15. marca 2019. „Čo sa týka zvyšovania poplatkov, zo strany banky došlo napríklad k prehodnoteniu aktuálnych skutočných nákladov týkajúcich sa náročnosti práce s hotovosťou v pobočkách alebo práce s výpismi. V týchto prípadoch je tu však možnosť poplatku sa vyhnúť, čiže nejde len o zvýšenie, ale skôr o to, aby klienti využívali dostupné bezplatné možnosti,“ povedal PR manažér VÚB banky Dominik Miša. Podľa neho sa to týka napríklad poplatku za výmenu nominálnych hodnôt v počte bankoviek nad 10 kusov alebo v počte mincí nad 100 kusov. „Z jedného eura je to zvýšenie na 3,50 eura, avšak za prvých 10 kusov bankoviek a prvých 100 kusov mincí sa neplatí,“ dodal Miša. Finančnému domu ďalej napríklad pri Karte pre mladých pribudol poplatok vo výške 1,20 eura za výber hotovosti z iného ako VÚB bankomatu alebo v prípade výberu v zahraničí.

„Potom chce banka motivovať klientov k preberaniu výpisov cez vybrané služby Nonstop bankingu či poštou, obe tieto možnosti sú bezplatné, respektíve za poštovné. Pri ostatných typoch odovzdávania výpisov, teda osobne v pobočke alebo schránkou, išlo o zvýšenie na 10 eur,“ uviedol Miša. Podľa neho nový zákon o 8-percentnej dani z neživotného poistenia sa premietol do rozličných typov poistení a musí ju zohľadniť aj VÚB banka vo svojom poisťovacom balíku ku kartám. Napríklad pri Mastercard Standard stúpla cena poistenia k hlavnej a dodatkovej karte z 19 na 23 eur za rok.

Vkladomaty namiesto návštevy pobočiek?

Ďalšie finančné domy už majú za sebou predstavenie nových cenníkov. Hneď v úvode roka cenníky zmenila najväčšia domáca banka Slovenská sporiteľňa. V tomto finančnom dome platia ľudia 0,50 eura za vloženie hotovosti na účet. Práve tento poplatok v minulosti kraľoval v ankete o najabsurdnejší bankový poplatok a ešte minulý rok ho Slovenská sporiteľňa od ľudí nevyberala. „Tam, kde poplatky vzrastú, má klient spravidla alternatívu, ako získať službu výhodnejšie, alebo aj úplne zadarmo. Napríklad vkladať hotovosť na svoj účet môžu neobmedzene bez poplatkov prostredníctvom siete tzv. vkladomatov, ktoré máme po celom Slovensku,“ povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Finančný dom tiež v cenníku zaviedol poplatky za poskytnutie spotrebného úveru v rozpätí od 30 do 300 eur. Najnižší poplatok zaplatia ľudia za požičanie 300 až 1¤499 eur a najvyšší za úver začínajúci na hodnote 12-tisíc eur. „Poplatok za spracovanie spotrebného úveru, ktorý sme doteraz ako jedna z mála bánk vôbec neuplatňovali, bude síce po novom uvedený v cenníku, no až do odvolania ho neúčtujeme,“ dodala Cesnaková.

V úvode roka zmenila cenníky aj ČSOB banka a v tomto finančnom dome zdraželo zasielanie mesačného výpisu poštou z jedného na 1,50 eura. Klienti si priplatia aj za zmenu dispozičných oprávnení k termínovaným sporiacim účtom. V tomto prípade sa poplatok zvýšil z dvoch na päť eur. „Zmenil sa napríklad poplatok za zasielanie výpisov poštou, a to z jedného eura na euro a 50 centov. Klienti môžu aj naďalej získavať výpisy bezplatne e-mailovou formou. Mení sa napríklad poplatok za spracovanie mincí na tri percentá zo sumy minimálne tri eurá, no zároveň rozširujeme sieť vkladomatov po celom Slovensku, ktoré umožňujú komfortný vklad mincí a bankoviek priamo na účet bez čakania v pobočke, 24 hodín denne a úplne bez poplatku,“ uviedla Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB banky.

Nie vždy nové cenníky znamenali len zvyšovanie cien. Napríklad Oberbank začiatkom roka o polovicu okresala poplatky vyberané v rámci trvalých príkazov a inkás. Napríklad poplatok za zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu na údržbu v obchodnom mieste klesol z 5 eur na 2,5 eura. Rovnako sa zníži aj poplatok za zmenu alebo zrušenie súhlasu s inkasom v obchodnom mieste.

Ešte posledný deň minulého roku zmenila cenníky aj Tatra banka. V tomto finančnom dome napríklad poplatok za vklad hotovosti na účet stúpol z 1,50 na 3 eurá. Tento poplatok banka neúčtuje, ak peniaze na účet vloží jeho majiteľ. Majitelia účtov si viac priplatia za výber hotovosti priamo v pobočke a v tomto prípade stúpol poplatok z troch na štyri eurá. Finančný dom svojim klientom s predplatenými balíkmi služieb aj naďalej poskytuje bezplatný výber hotovosti z bankomatov.