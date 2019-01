Rakúšania zašantročili dvojakú kvalitu potravín, Rumuni ju vrátili do hry

Ešte v prvej polovici tohto roka by sa krajiny EÚ mohli zhodnúť, že dvojitá kvalita potravín je nekalou obchodnou praktikou, domnieva sa český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman. Potom, keď vec zo stola v decembri nečakane zmietlo Rakúsko ako vtedajšia predsednícka krajina, teraz podľa neho tlak vyšehradskej skupiny, teda Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, viedlo terajšie rumunské predsedníctvo k návratu veci na rokovanie únijných ministrov.

„Späť v hre je to určite. Pevne dúfam, že sa nám to podarí,“ povedal Toman novinárom pri odchode z rokovania so svojimi európskymi kolegami v Bruseli.

Európska komisia problém, keď sú na trh v rôznych krajín EÚ uvádzané identicky vyzerajúce produkty, ktoré sa však líšia zložením, navrhla vlani v apríli riešiť v rámci pomerne rozsiahlej úpravy pravidiel chrániacich európskych spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami.

Téma dlhodobo trápi práve štáty v strede a na východe EÚ. Pomerne dlho tak ministrom z týchto krajín trvalo, než svojich západoeurópskych kolegov presvedčili o nutnosti vec riešiť. Rakúšania však koncom minulého roka zaradenie dvojaký kvality potravín medzi nekalé obchodné praktiky svojím postupom znemožnili.

Podľa Tomana to ale rumunské predsedníctvo zaradilo do svojho programu. V prvom polroku by tak mali byť príslušné zmeny schválené, napriek možným námietkam krajín ako je Nemecko či práve Rakúsko. „My sa snažíme získať priestor na to, aby dvojaký kvalita bola zakázaná, aby občania Česka neboli občanmi druhej kategórie,“ podotkol český minister.

Členské štáty sa na svojom postoji k návrhu nových spotrebiteľských pravidiel musia zhodnúť, aby mohli začať vyjednávať s europarlamentom o ich finálnej podobe. Minulý týždeň prijal významný výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu svoj postoj k návrhu, v ktorom dvojakú kvalitu potravín jasne označil za nekalú obchodnú praktiku.

