DSS sú spokojné s II. pilierom, porazili infláciu

Priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch dosiahlo za celú ich existenciu úroveň 2,03 % p. a., čo predstavuje 0,24 % nad infláciou, v negarantovaných fondoch dosiahlo úroveň 4,25 % p. a., teda 2,46 % nad infláciou.

Ako na stretnutí k druhému dôchodkovému pilieru uviedol podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna, druhý pilier sa za 15 rokov stal integrálnou súčasťou dôchodkového systému na Slovensku. Ako upozornil, ľudia boli v minulosti administratívne presunutí do dlhopisových fondov. „Ľudia, ktorí majú ďaleko do dôchodku, by nemali byť v dlhopisových fondoch,“ povedal. Za nesprávny tiež považuje súčasný systém krátenia štátnych, prvopilierových dôchodkov pre ľudí, ktorí sú v druhom, kapitalizačnom pilieri.

Poslanec NR SR za stranu Smer-SD, bývalý štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Jozef Burian uviedol, že pre druhý pilier je dôležitá stabilita. „Možno sa vyhneme rôznym zmenám, ktoré naštrbia istotu pre sporiteľa“, povedal. Podľa neho bude dôležité zachovať „dobré veci“ a na nich stavať. „V zásadných veciach je pre sporiteľa dôležitá stabilita,“ zopakoval.

Šéf ADSS Marián Kopecký zdôraznil, že legislatívnych zmien v druhom pilieri by malo byť čo najmenej a mali by byť premyslené. Nepáči sa mu spochybňovanie demografie. Upozornil na to, že Slovensko je treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Aj on kritizuje nespravodlivé krátenie penzií zo Sociálnej poisťovne pre ľudí, ktorí si na penziu sporia v druhom pilieri. „Ak by sa to opravilo, tak by dvojpilierové dôchodky neboli nižšie,“ povedal. Za dôležité považuje s klientmi komunikovať a vysvetľovať im, že pre mladých ľudí nie sú dlhopisové fondy vhodné.

V súčasnosti z povinných odvodov na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu ostáva 13,25 % v Sociálnej poisťovni a 4,75 % putuje na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je ten v druhom pilieri. Príspevok do druhého piliera sa má každý rok zvyšovať o 0,25 percen­tuálneho bodu na úkor odvodu do Sociálnej poisťovne, a to až na úroveň 6 percent v roku 2024.

V druhom pilieri si ku koncu minulého roka sporilo 1 497 904 ľudí a ich celkové dôchodkové úspory dosiahli 8,06 mld. eur. „V januári 2019 sme v druhom pilieri pokorili hranicu 1,5 milióna sporiteľov,“ uviedol Kopecký. Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6-tisíc eur, čo je podľa asociácie výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka. Od roku 2008, až na pár mesiacov v roku 2012, je vstup do druhého piliera dobrovoľný, avšak s následnou nemožnosťou z neho vystúpiť. Ľudia majú možnosť vstúpiť do druhého piliera do veku 35 rokov.

Na trhu v súčasnosti pôsobí šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS) z pôvodného počtu osem, pričom v tomto roku je avizovaná fúzia dvoch značiek NN a Aegon.