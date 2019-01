Pekári podporujú reguláciu cien potravín

Zároveň upozorňujú na mnohé zavádzajúce tvrdenia odporcov tejto novely, ako aj renomovaných právnikov. Konštatovala to v stredu v svojom stanovisku Rada pekárov SR, ktorá zastupuje 12-tisíc ľudí pôsobiacich v pekárenskom sektore.

Pekári tvrdia, že v podmienkach potravinárstva na slovenskom trhu je nepochybným dôvodom na uplatnenie regulačných mechanizmov existencia verejného záujmu na potláčaní nekalých obchodných praktík. Medzi ne patrí podľa pekárov aj zneužívanie dominantného postavenia obchodných reťazcov, definované zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Tie si podľa pekárov od výrobcov často vynucujú neprimeranú kúpnu cenu potravinárskych výrobkov výrazne pod ekonomicky oprávnenými nákladmi.

„Výrobcovia pekárenskej produkcie sa často stretávajú so zneužívaním dominantného postavenia niektorých obchodníkov pri vyjednávaní o cenách. Sú tak nútení pod tlakom akceptovať ceny často pod ekonomicky oprávnenými nákladmi. V takýchto prípadoch je absolútne dôvodné, aby štát využil dostupné mechanizmy na ochranu trhu a stanovil ekonomicky oprávnené náklady základných pekárenských výrobkov,“ uviedla Rada pekárov SR.

Rada pekárov SR tvrdí, že mechanizmy, ktoré by takéto konanie postihovali, sú neúčinné a zneužívanie dominantného postavenia v podobe vynucovania nízkych výkupných cien je ťažko preukázateľné, najmä z dôvodov obavy pekárov o zachovanie ich obchodných vzťahov. „Regulácia cien v podobe určenia ekonomicky oprávnených nákladov je preto pozitívnym krokom smerujúcim nielen k ochrane výrobcov, ale konečných spotrebiteľov, nakoľko správne definovaná minimálna cena základných pekárenských výrobkov umožní výrobcom ponúkať vyššiu kvalitu a nie uvažovať nad jej znížením z dôvodu neprimerane nízkej vynútenej ceny,“ dodala rada.

Pekári zároveň zásadne nesúhlasia s medializovanými vyhláseniami viacerých kritikov, že regulácia cien spôsobí rast cien potravín. „Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabráni výrazne odlišným nákupným cenám u jednotlivých obchodníkov. Znamená to, že každý z obchodníkov bude mať rovnakú alebo minimálne odlišnú štartovaciu čiaru a o zákazníka bude bojovať iným spôsobom, a nielen tvrdým tlakom na zníženie cien,“ uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

Návrh zákona o cenách, ktorý je na aktuálnej parlamentnej schôdzi v druhom čítaní, predložili do NR SR poslanci za Most-Híd Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar. Zákon by po schválení stanovil takzvaný primeraný zisk a primeranú obchodnú prirážku. Novela zároveň zakazuje neprimeranú cenu – teda takú, ktorá nepokryje výrobné náklady dodávateľa. Novela by sa mala vzťahovať hlavne na potraviny. Návrh by mal podľa predkladateľov nastaviť jasné pravidlá pre vyjednávanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.