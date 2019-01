Pellegrini v pripade Huawei nechce konať unáhlene

Slovenské silové zložky nedisponujú oficiálnymi informáciami, ktoré by uviedli konkrétne dôkazy o tom, že spoločnosť Huawei predstavuje konkrétne bezpečnostné riziko. Skonštatoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.

Predseda vlády SR pripomenul, že nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a vo svete väčšina najväčších telekomunikačných operátorov používa zariadenia tejto spoločnosti. „Musíme si dať veľký pozor, aby sme sa nedali vtiahnuť ako politici, predstavitelia štátov, do nejakej obchodnej vojny, pretože, samozrejme, vnímame, že na tomto trhu sú niekoľkí hráči, niektorí začínajú mať prevahu oproti tým druhým,“ podotkol Pellegrini s tým, že práve preto je potrebné vždy zvažovať, čo je reálne bezpečnostné riziko a čo môže „zaváňať“ snahou o vyvolanie obchodných vojen.

Pozícia SR spočíva podľa neho v tom, že pokiaľ nie sú konkrétne dôkazy o tom, že ide o bezpečnostné riziko, nemali by sme konať unáhlene. „Ak chceme prijať jednotné stanovisko na úrovni EÚ a postupovať spoločne, mali by sme mať na stole konkrétne dôkazy, na základe ktorých by sme mali ako EÚ aj spoločne konať,“ dodal premiér.

Čínsky telekomunikačný koncern Huawei, ktorý je jedným z najväčších výrobcov telekomunikačných zariadení na svete, v súčasnosti Západ kritizuje za jeho vzťah s čínskou vládou. Podozrenie, že jeho produkty môže vláda v Pekingu využívať na špionáž, vzniesli ako prvé Spojené štáty.

