VIDEO: Nová stanica Filiálka môže Bratislavu zbaviť dopravnej biedy

„Štúdia sa zaoberá komplexným posúdením budúceho využitia železničnej infraštruktúry v uzle Bratislava so zadefinovaním rozvojových zámerov, ktoré vychádzajú z koncepcie prepravných prúdov a následných návrhov technických riešení,“ povedal hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč. Podľa jeho slov jednotlivé návrhy riešení posudzujú obsluhu územia mesta Bratislava so stanicou Filiálka aj bez nej.

„Štúdia realizovateľnosti identifikovala prinajmenšom päť realizovateľných alternatív celkového riešenia železničného uzla Bratislava, ktoré v zásade obsahujú tri odporúčané možnosti technického riešenia Filiálky (vrátane jej opustenia). Každá z týchto alternatív má svoje výhody, ale aj riziká, ktoré musia byť zohľadnené pri konečnom rozhodnutí,“ informuje hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Rezort dopravy chce o konečnom riešení diskutovať aj s verejnosťou v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Železničná stanica Filiálka stále čaká na svoju obnovu. Autor: Pravda, Patrícia Michel

Rezort dopravy nepovedal, o aké varianty ide. Železničná stanica Filiálka sa nachádza neďaleko Trnavského a Račianskeho mýta, ktoré sú významnými dopravnými uzlami mestskej hromadnej dopravy. Vďaka tomu sa Filiálka môže stať hlavnou stanicou pre prímestské cestovanie v okolí hlavného mesta s pohodlným napojením na hromadnú dopravu. Filiálka je však konečnou stanicou. Vlaky z nej smerom do centra pokračovať nemôžu.

Koľajová infraštruktúra v rámci hlavného mesta bola dlhé roky zanedbávaná. Štát sa pre jej rozvoj nevyhne významnej investícii. „Základné stavebné náklady na modernizáciu traťového úseku železničná stanica Bratislava-Predmestie – železničná stanica Bratislava-Filiálka a dopravnú časť stanice sú odhadované na 150 až 170 miliónov eur v závislosti od variantu. Celkové investičné náklady tak pravdepodobne môžu presiahnuť 200 miliónov eur,“ hovorí Ducká.

Železničná stanica Bratislava-Predmestie sa nachádza neďaleko stanice Vinohrady, kde stoja aj diaľkové vlaky vrátane rýchlikov. Následne železničné koľaje čiastočne kopírujú Račiansku ulicu a končia v stanici Filiálka medzi Račianskym a Trnavským mýtom. Koľaje prechádzajú cez významnú križovatku ulíc Jarošova – Račianska. Križovatka je úrovňová a v prípade zavedenia pravidelnej osobnej dopravy sa stane kolíznym bodom a vytvorí zdržania na existujúcej cestnej infraštruktúre.

Štúdia realizovateľnosti mala byť hotová už v lete roku 2017. Jej termín ukončenia sa následne niekoľkokrát posunul. „Pôvodný harmonogram bol veľmi optimistický, v priebehu spracovania štúdie bolo potrebné vykonať viacero spodrobňujúcich analýz a viackrát spätne prehodnotiť viaceré čiastkové závery. V súčasnosti je potrebné spracovať súhrnnú záverečnú správu s finálnymi odporúčaniami, ktorá bude pripomienkovaná dotknutými stranami a pre definitívne ukončenie štúdie schválená riadiacim výborom štúdie realizovateľnosti,“ hovorí Ducká. Rezort dopravy očakáva, že štúdia bude hotová v marci tohto roka.

Štát zaplatí za dodanie štúdie 1,3 milióna eur. Ďalšie kroky budú známe až po jej ukončení. V minulom roku štát začal cestujúcich motivovať k tomu, aby do hlavného mesta za prácou denne využívali na dochádzanie vlaky. Priame autobusové linky smerujúce do Bratislavy z východnej a juhovýchodnej strany boli nahradené zhustenou vlakovou dopravou. Kým v minulosti autobusy zvážali ľudí z obcí v okolí Senca priamo do Bratislavy, dnes končia na stanici v Senci, kde priamo do hlavného mesta priváža ľudí vlak.

Týmto krokom má dôjsť k odľahčeniu cestnej siete, ktorá je v okolí hlavného mesta v špičke preťažená a čakajú ju veľké prestavby. V súčasnosti je vo výstavbe 59,1 kilometra diaľnic a rýchlostných ciest v rámci projektu D4/R7. Práce prebiehajú aj na výstavbe diaľničnej križovatky Triblavina na diaľnici D1. V najbližších rokoch sa začne s výstavbou križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá výrazne zníži priepustnosť diaľnice D1 pri vstupe do hlavného mesta.

V minulom roku začali jazdiť osobné vlaky zo Senca, ktoré nekončia na hlavnej stanici v Bratislave, ale pokračujú cez bratislavské stanice Vajnory, Predmestie, Nové Mesto až do Petržalky. Štát však stále nezriadil zastávku na Einsteinovej ulici, kde sa nachádza nákupné a biznis centrum. Cesta vlakom z Petržalky do bratislavskej mestskej časti Nové Mesto trvá 13 minút. Obe stanice sú od seba vzdialené 12 kilometrov.

Vlak prechádza cez koľajovú časť Prístavného mosta, cez ktorých prechádza aj diaľnica D1. Cestná časť je najvyťaženejším dopravným úsekom na Slovensku. V čase dopravných špičiek sa na ňom vodiči zdržia niekoľko minút.

