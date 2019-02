O zálohovaní PET fliaš vedú debatu aj Česi, obchodníkom sa to nepáči

„Z pohľadu ekológie ide o zlé riešenie,“ povedal v piatok Mazák. Družstvo CBA združuje takmer tisíc obchodov v celom Česku.

Zálohovanie PET fliaš navrhla skupina Zálohujme, tvorená zástupcami Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Fakulty technológia ochrany prostredia Vysokej školy chemicko-technologickej a Karlovarských minerálnych vôd (KMV). Vedenie KMV tvrdí, že zálohy na PET fľaše nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie, nezdražia výrobky, ani nezvýši predajniam náklady.

Mazák upozornil, že v návrhoch na zálohový systém nie je vôbec doriešený kolobeh plastových fliaš, za ktoré sa bude platiť záloha. „Zástancovia tohto zámeru sa odvolávajú na to, že záloha na plastové fľaše bude motiváciou pre spotrebiteľov k väčšiemu triedeniu. Už ale zároveň nespomínajú, že zložitá logistika bude znamenať pre životné prostredie bohužiaľ oveľa väčšiu ekologickú záťaž než za súčasného stavu,“ myslí si.

Generálny riaditeľ skupiny KMV Alessandro Pasquale v piatok povedal, že sa o zámere zálohovať PET fľaše pripravujú „hĺbkové diskusie“ s kľúčovými hráčmi na trhu, a to aj z maloobchodu. „Z výsledkov štúdií a tiež zo skúseností zo zahraničia však vyplýva, že práve zavedenie záloh zásadným spôsobom znížilo vplyv na životné prostredie – predovšetkým vďaka dramatickému zníženiu pohodených PET fliaš a vyššej miere recyklácie,“ uviedol.

Podľa Mazáka nie je jasné, kto sa bude starať o zvoz plastov z predajní a kto tieto dodatočné náklady zaplatí. "Na každý pád to bude musieť byť zákazník. Dodatočné náklady sa totiž zákonite premietnu do ceny tovaru. Z našich predbežných výpočtov by to znamenalo zdraženie až o pätinu. Dôvodom bude nielen spomínaná dodatočná logistika, ale aj nutnosť zakúpiť vybavenie na výkup PET fliaš a vybaviť ho patričným softvérom, "upozornil Mazák.

So zavedením preddavkov na PET fľaše by podľa Mazáka pre súvisiace investície do zariadenia na ich výkup mali problém hlavne predajne na vidieku, pričom pre niektoré by nutná investícia mohla byť likvidačná.

Pasquale oponuje, že návrh zálohového systému vôbec nepredpokladá dodatočné náklady pre prevádzkovateľa predajní. „Prípadný vplyv na cenu výrobkov by bol iba zanedbateľný. Naopak, vidíme, že spotrebitelia podporujú výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Z prieskumu verejnej mienky tiež vyplynulo, že 97 percent spotrebiteľov by aj po zavedení záloh pokračovalo v triedení ostatných plastov,“ povedal.

Záloha na fľašu by podľa skupiny Zálohujme bola tri koruny. Zálohový systém pre PET fľaše a plechovky by sa týkal balených vôd, nealko nápojov, piva a cideru. Zálohované obaly by mali čiarové kódy, spätný výkup by bol zaistený v miestach predaja. Ročné náklady na prevádzku systému majú byť 1,42 miliardy Kč. Boli by kryté z predaja čistého a vytriedeného materiálu, poplatkov od producentov a z nepreplatených zá­loh.