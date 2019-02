Nissan sľúbil Britom výrobu X-Trailu, ale možno to prehodnotí

Japonská automobilka Nissan ako prvá štyri mesiace po referende o brexite (v júni 2016) oznámila, že bude vyrábať nový model SUV v Spojenom kráľovstve. To bolo považované za dôležitý prejav dôvery v budúcnosť výroby v krajine. No zdá sa, že svoje plány prehodnocuje. Uviedla to televízna stanica Sky s odvolaním sa na nemenované firemné zdroje.