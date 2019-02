Pád na ľadovom chodníku? Obce nechcú platiť

Ľudia zranení pri páde na zamrznutom alebo zasneženom chodníku sa musia v Česku v dvoch tretinách prípadov snažiť o odškodnenie dlhšie ako rok. V troch štvrtinách prípadov totiž obce a technické služby odmietajú zodpovednosť za zranenie.

Konečné odškodnenie sa môže vyšplhať na státisíce, priemer je 287 000 Kč. Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Vindicia, ktoré sa venuje odškodneniu.

Podľa českého zákona o pozemných komunikáciách zodpovedá za náhradu škody, ktorá vznikla pri nepriechodnosti chodníku, mesto či obec. „Riešenie tohto typu úrazov je komplikované a zdĺhavé. Obce a ich firmy sa často bránia. V troch štvrtinách prípadov, ktoré riešime, odmietajú prijať zodpovednosť. Tým sa celé riešenie naťahuje,“ uviedol Tomáš Beck z Vindicie.

Dôležitým faktorom pre získanie odškodnenia je dobrá dokumentácie. „Zranený by mal chodník odfotiť mobilom alebo o to požiadať okolie. Tak bude mať doklad, že úraz skutočne vznikol v dôsledku toho, že obec zanedbala svoju povinnosť,“ upozornil Beck. Práve to, že ľudia nezdokumentujú fotografiou stav komunikácie, môže byť rozhodujúce. Preto Beck radí dokumentáciu neodkladať.

Vhodné je tiež zohnať svedkov, ktorí informáciu o stave chodníka potvrdia. Môžu napríklad doložiť prípady, keď obec upratovanie komunikácie zanedbáva opakovane.

Zásadné je, aby ľudia vedeli, na čo majú nárok. „Nejde len o bolestné, teda kompenzáciu za samotný úraz. Mnoho ľudí sa bohužiaľ potýka s dôsledkami na ich ďalší život. Nemôžu už napríklad tancovať či športovať. Práve to by mala suma zohľadniť,“ vysvetlil Beck.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako sa so snehom v prvej polovice januára trápili obyvatelia Kremnice.