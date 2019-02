Ohrozí spomalenie Nemecka naše automobilky?

Nemecká vláda už znížila aj prognózu rastu ekonomiky na jedno percento v tomto roku. Ešte na jeseň pritom počítala s 1,8-percentným rastom. Podľa prognóz by sa vývoj mal otočiť až na budúci "Ak nemecká ekonomika šliapne na brzdu, prejaví sa to aj v spomalení slovenskej ekonomiky,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Nemecko je naším najdôležitejším obchodným partnerom, vysvetľuje, keďže do tejto krajiny smeruje až viac ako pätina nášho celkového exportu. Najviac by to pocítili automobilky.

Nemuselo by to však mať fatálne následky. "Určité spomalenie ekonomického rastu, predovšetkým krátkodobé, by teda naše hospodárstvo bolo schopné zvládnuť bez výraznejších strát,“ hovorí analytička. Slovensko totiž aj v tomto roku ráta s rastom nad 4 percentá.

Nemecká ekonomika dopláca na spomalenie globálnej ekonomiky. Tej nepomáha ani nejasný odchod Britov z únie či hrozba obchodnej vojny. Otázny je aj vývoj čínskej ekonomiky. Zatiaľ je však podľa Glasovej predčasné hovoriť o tom, že Nemecko spadne do recesie.

Slovenským vyhliadkam však nepomáha ani nedoriešený odchod Británie z eurobloku. Na ostrovy totiž putuje 5 percent nášho exportu. V hre je stále aj tvrdý brexit. Ten by výrazne pocítilo nielen Nemecko, ale následne aj my. "Ak by zaviedla Británia clá na dovoz automobilov, určite by to ovplyvnilo náš export do tejto krajiny. Podobné by to bolo aj v prípade elektrotechniky,“ hovorí Glasová. Tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku v dlhodobom horizonte o 0,7 až 1,4 percenta HDP, vyrátal Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií. Zo štátnej kasy by tak postupne vypadlo minimálne necelých 680 miliónov eur. V prípade odchodu Britov z únie s dohodou, teda pri takzvanom mäkkom brexite, sa negatívne dosahy vyšplhajú na 0,4 až 0,9 percenta HDP.

"Cyklus je neúprosný a hovorí, že ekonomické spomalenie je už na rade,“ hovorí analytik českej spoločnosti NextFinance Jiří Cihlář. Nemecká ekonomika hlásila problémy už koncom minulého roka, tento rok to podľa neho lepšie nebude. Aj preto stavia tak na to, že Slovensko si nemôže udržať silný rast ekonomiky z minulého roka.

Spomalenie pritom pocítia u nás podľa neho hlavne cyklické odvetvia. Teda napríklad automobilky. "Problém je, že závislosť slovenskej ekonomiky od automobilového priemyslu je vysoká,“ hovorí analytik. Problémy už môžeme podľa neho vidieť. Najväčšia slovenská automobilka Volkswagen sa chystá totiž prvýkrát za desať rokov prepúšťať.

Podľa posledných odhadov európskych štatistikov ukončila eurozóna minulý rok s medzikvartálnym rastom 0,2 percenta. Len o niečo lepšie sa darilo únii ako celku, keď v poslednom štvrťroku 2018 rástla o 0,3 percenta. Medziročne rástla eurozóna v posledných troch mesiacoch minulého roka o 1,2 percenta, EÚ 28 o 1,5 percenta.

"Odhad celoročného rastu eurozóny za minulý rok tak pravdepodobne skončil na úrovni 1,8 percenta, čo oproti ráznemu tempu z roku 2017 predstavuje spomalenie dynamiky,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Predvlani totiž euroblok vzrástol o 2,4 percenta. O recesii sa však podľa nej nedá ešte hovoriť, stále sme len pri spomaľovaní rastu. "Čím viac sa podarí externé riziká zmierniť alebo úplne obmedziť, tým jemnejší dopad na rast to bude mať,“ hovorí Muchová.

VIDEO: Výhľady britskej automobilky Jaguar na Slovensku sú však optimistické. Tento rok môže najväčšia britská automobilka vyrobiť na Slovensku až 100-tisíc osobných motorových vozidiel. Ak všetko dobre pôjde plné výrobné kapacity dosiahne nitriansky závod už na jeseň tohto roku. Vo videu to uvádza hovorkyňa Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová. (TV Pravda, 10. 1. 2019)