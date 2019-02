Slovensko má to najlepšie za sebou, ale rast zostane vysoký

Informovalo o tom v pondelok v svojej najnovšej prognóze Ministerstvo financií (MF) SR. Odhad rastu HDP revidovala na 4,2 % v minulom týždni aj Národná banka Slovenska. Napriek tejto revízii bude rast HDP v roku 2019 jedným z najvyšších v EÚ.

„Na základe dnešného vnímania vecí odhadujeme, že vrchol ekonomického cyklu sme na Slovensku mali v roku 2018,“ povedal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Najnovší odhad podľa neho ovplyvnili najmä externé vplyvy, okrem iného revízia rastu HDP Nemecka na jedno percento či obavy z protekcionizmu a obchodných vojen. Ďalšími rizikami sú podľa Kažimíra aj spôsob odchodu Británie z EÚ či vývoj ekonomík niektorých krajín EÚ. Kažimír nepredpokladá, že by táto prognóza a vývoj ekonomiky mal zásadný vplyv na predpokladaný vyrovnaný štátny rozpočet.

Zvoľnenie ekonomiky prichádza so slabnúcim dopytom v zahraničí, no nová automobilová výroba a trh práce by podľa Ministerstva financií (MF) SR mali ekonomiku podporiť. Nepriaznivý vývoj zahraničného dopytu sa odzrkadlí na exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorú však čiastočne podporí pokračujúci nábeh výroby v spoločnostiach Volkswagen a Jaguar Land Rover.

Vláda ešte na jeseň predpokladala rast slovenskej ekonomiky na úrovni až 4,5 %. Vyšší odhad rastu, na úrovni 4,1 % HDP, uvádzala pre Slovensko aj Európska komisia.

Podľa prognózy MF bude slovenská ekonomika v roku 2020 rásť o 3,7 % a v roku 2021 sa začne ekonomika približovať k svojmu dlhodobému potenciálu a zvoľní pod tri percentá medziročného rastu.

.....

VIDEO: Parlament v decembri minulého roka schválil prvý vyrovnaný rozpočet v histórii Slovenska.