Rusko rástlo oveľa viac, než boli prognózy. Analytici číslam veľmi neveria

Ministerstvo hospodárstva minulý mesiac zlepšilo svoj odhad rastu HDP za minulý rok na dve percentá z pôvodných 1,8 percenta. Ako dôvod uviedlo vyššiu aktivitu v stavebníctve.

V januári tiež ruský štatistický úrad výrazne revidoval údaj o raste stavebného sektora za 11 mesiacov minulého roka na 5,7 percenta z pôvodných 0,5 percenta. Ministerstvo hospodárstva potom k tomu dodalo, že revíziu spôsobil rast stavebného sektora na severe, v Jamaloneneckom autonómnom okruhu.

Ministerstvo podrobnejšie informácie k stavebnej aktivite v regióne neuviedlo. Najväčší ruský súkromný producent plynu Novatek v oblasti prevádzkuje závod na skvapalnený zemný plyn. Ten vlani začal pracovať na plnú kapacitu, upozornila agentúra Reuters.

Vysoký rast zaznamenal aj sektor služieb, ktorému pomohli futbalové majstrovstvá. Vďaka majstrovstvám hotelový a reštauračný sektor stúpol o 6,1 percenta.

Údaj o raste za minulý rok je nad najvyššími odhadmi analytikov, ktorých oslovila agentúra Bloomberg. Medián, teda stredná hodnota ich odhadu, predstavoval 1,9 percenta. Analytici, vrátane hlavného ekonóma ruskej rozvojovej banky VEB, tiež spochybňujú presnosť údajov, ktoré posúvajú ekonomiku bližšie k ambicióznym cieľom rastu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten vlani po svojom zvolení sľúbil, že do konca svojho šesťročného obdobia zvýši ekonomický rast na úroveň vyššiu, než je globálny priemer 3,7 percenta. Ekonómovia tiež upozorňujú, že spotrebitelia po takmer dvoch rokoch recesie stále bojujú so stagnujúcimi príjmami.

„Štatistika začína čoraz menej odrážať súčasný stav ekonomiky,“ povedal agentúre Bloomberg hlavný ekonóm maklérskej firmy BCS Financial Group Vladimir Tichomirov. „Nie je tu nič od spoločností a o ekonomickej aktivite, čo by naznačovalo, že by rast mal byť vyšší ako dve percentá,“ dodal s tým, že to spochybňuje presnosť ekonomického obrazu.

Hlavný ekonóm VEB Andrej Klepač tlačovej agentúre TASS povedal, že najnovším údajom neveria. Reálnejšie by podľa neho bolo číslo bližšie 1,5 percenta.

Kontrolu nad štatistickým úradom pred takmer dvoma rokmi prevzalo ministerstvo hospodárstva po kritike kvality zverejňovaných údajov. Bývalý úradník ministerstva hospodárstva Pavol Malkovich bol vlani menovaný šéfom štatistického úradu, aby vyriešil niektoré problémy, vrátane zberu primárnych dát.

V tomto roku by sa tempo rastu malo spomaliť. Centrálna banka tiež minulý týždeň varovala, že údaje za prvý štvrťrok môžu byť horšie, než sa očakáva, pretože investičná aktivita sa ku koncu minulého roka oslabila.