OECD o Slovensku: Vysoký rast, nutnosť zlepšiť integráciu Rómov

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť 4,3-percentým tempom. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 3,6 %. Vyplýva to z najnovšieho ekonomického výhľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Slovensko bude však musieť popracovať na zlepšení integrácie rómskej komunity, tiež sa zamerať na priemysel, ktorý je v súčasnosti veľmi úzko špecializovaný na výrobu s nízkou pridanou hodnotou. OECD kritizuje aj úvahy o zastropovaní dôchodkového veku na Slovensku.

„Vďaka udržateľnému hospodárskemu rastu sa životné podmienky na Slovensku približujú ku krajinám s vyššími príjmami. Fiškálne výsledky sú veľmi dobré, zadlženosť je oveľa nižšia, ako je priemer krajín OECD a stále klesá vďaka dobrej fiškálnej politike,“ skonštatoval v utorok po stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) generálny tajomník OECD José Ángel Gurría. Ocenil pokles nezamestnanosti na Slovensku, solídnu fiškálnu politiku a zdravý finančný sektor. „Toto všetko vytvára predpoklady pre stabilitu ekonomiky,“ podotkol Gurría. Podľa Pellegriniho aj správa OECD potvrdzuje, že Slovensko zažíva dobré ekonomické časy. „Rast ekonomiky je vyvážený a mal by pokračovať v solídnom tempe aj v roku 2019 a Slovensko by malo patriť medzi najrýchlejšie rastúce krajiny OECD,“ podotkol premiér.

OECD zároveň vo svojej najnovšej správe konštatuje, že väčší dôraz by mal štát klásť na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací systém podľa OECD môže výrazne pomôcť integrácii najmä prostredníctvom zvýšenia dostupnosti a kvality predškolskej výchovy, využitia rómsky hovoriacich asistentov v školách. Zrýchliť integráciu môžu pomôcť aj pilotné programy financované z eurofondov.

Krajina by sa mala zamerať na opatrenia, ktoré by jej umožnili lepšie čerpať výhody zo zapojenia sa do svetového obchodu. Z orientácie výroby s nízkou pridanou hodnotou podľa OECD málo profitujú malé a stredné podniky. „Ak chce Slovensko naďalej napredovať, je nevyhnutné, aby sa posunulo smerom k sofistikovanejšej a inovatívnejšej produkcii. To si ale vyžaduje investície do vedomostí a zručností,“ doplnil Gurría. Okrem toho automatizácia výroby predstavuje riziko pre zamestnanosť a pracovníci nie sú dostatočne pripravení na digitálnu transformáciu. Preto je podľa Gurríu potrebné skvalitniť vzdelávanie, podporovať inovácie a podnikanie. Potrebné je aj uvoľniť relatívne prísne regulácie na licencovanie vybraných služieb a skrátiť konkurzné konanie, či zlepšiť podnikateľské prostredie.

Pellegrini skonštatoval, že top prioritou pre Slovensko naďalej ostáva podpora najmenej rozvinutých regiónov. Upozornil napríklad, že zväčša v nich sú osady a komunity, ktoré žijú v neprípustných podmienkach. „Integrácia je potrebná, lebo z nej bude profitovať celá ekonomika. Dať rómskym spoluobčanom vzdelanie a prácu, to sú dva kľúčové momenty, bez ktorých sa nepohneme ďalej,“ myslí si slovenský premiér. Priblížil tiež, že Slovensko spustilo pilotný program zameraný na zamestnávanie Rómov vo veľkých fabrikách, o ktorý je veľký záujem. V Železiarňach Podbrezová sa jeho prostredníctvom zamestnalo už 138 Rómov. „Teší ma, že tento pilotný projekt zaujal veľké firmy na Slovensku a už 10 veľkých zamestnávateľov by sa chcelo do neho zapojiť,“ upozornil Pellegrini.