Šéf OECD vychválil slovenský penzijný systém a varoval pred stropom

Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurría kritizoval úvahy o zastropovaní dôchodkového veku na Slovensku. Podľa neho to nie je dobrý nápad, pretože by takýto krok zhoršil slovenský dôchodkový systém. Súčasné nastavenie považuje za správne.

OECD vo svojom najnovšom ekonomickom výhľade upozornila, že podiel ľudí vo veku nad 65 rokov v budúcnosti výrazne stúpne, čo zvýši tlak na verejné financie. Preto je nevyhnutné, aby sa plne zachovala dôchodková reforma z rokov 2012 – 2013 vrátane zachovania prepojenia odchodu veku do dôchodku na strednú dĺžku života. Podľa Gurríu by sa „nemali do Ústavy SR dávať žiadne čísla, lebo je ich veľmi ťažké zmeniť“.

„Je potrebná výrazná väčšina na zmenu Ústavy SR a potom sa dostávate do zložitej situácie. Slovensko má v súčasnosti najlepší dôchodkový systém preto, že dôchodkový vek je naviazaný na strednú dĺžku života. Mnoho ďalších krajín by to tiež zaviedlo,“ zhodnotil Gurría s tým, že by sa malo udržať súčasné nastavenie, a OECD dáva Slovensko za príklad iným krajinám v tejto oblasti.

Úvahy o zastropovaní dôchodkového veku prirovnal ku klimatickým zmenám, ktoré podľa neho tiež majú veľký vplyv na mnohé generácie. „Nikto nechce meniť ústavu, lebo politicky je to ťažké. Ja by som povedal, že máte momentálne najlepší možný systém,“ doplnil Gurría.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) uviedol, že vníma na jednej strane ekonomický pohľad a na strane druhej politické názory. „Treba brať do úvahy aj zodpovedný prístup k vývoju hospodárstva. Budeme si musieť veľmi jasne povedať, čo to krajine prinesie o desať či 20 rokov. Súhlasím s pánom Gurríom s tým, že keď sa to už raz spraví, pre nasledujúce vlády bude veľmi ťažké sa opäť vracať k tomuto rozhodnutiu,“ skonštatoval Pellegrini.

Zároveň ale upozornil na to, že v nasledujúcich rokoch toto rozhodnutie nebude mať negatívny vplyv na verejné financie.

„Musíme brať do úvahy, že prichádzajú roky, keď budeme musieť skonštatovať, že tretina slovenskej populácie bude staršia ako 65 rokov,“ dodal premiér. Okrem toho sa podľa neho slovenskí seniori nedožívajú takého veku a v takom zdraví ako seniori vo vyspelejších krajinách.

„Preto je ten politický tlak na zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Keď by sa rapídne podarilo zvyšovať kvalitu, zdravotný stav seniorov, tak by tlak na zastropovanie bol nižší,“ dodal Pellegrini.

Definitívne hlasovanie o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku na 64 rokov má byť na ďalšej schôdzi parlamentu.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.