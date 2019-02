Štát chce sceliť pôdu, komasácia má zredukovať milióny vlastníkov

Uviedol to na brífingu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, po stretnutí s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) a šéfkou MPRV SR Gabrielou Matečnou (SNS).

„Obrovským problémom SR je rozdrobenosť vlastníctva pôdy. Toto rozdrobovanie neustále pokračuje, pretože každým dňom pri akomkoľvek dedičskom konaní v tejto krajine sa každá parcela delí na ďalších a ďalších vlastníkov, podľa toho, koľko dedičov v rámci dedičského konania na jednu parcelu pripadá. Preto budem rád, ak začneme vážnu diskusiu, ako má vyzerať dedičské konanie v SR. Sú totiž vyspelé krajiny, ktoré sa vyrovnali s týmto vážnym problémom tak, že sa pozemky nedrobia v rámci dedičského konania, ale hľadajú sa možnosti, ako udržať celistvosť pozemkov tak, aby sa aj dediči vedeli nejakým spôsobom vyrovnať s majetkom, ktorý dedia. Zároveň aby pritom nedochádzalo k deleniu pozemkov,“ uviedol Pellegrini.

Avizoval, že vláda prijme zásadný dokument, ktorý sa bude týkať pozemkových úprav (tzv. komasácii pôdy). „Bude to obrovský manéver, ktorý sa bude nasledujúce roky v SR diať, pretože ide o tisícky katastrálnych území, s potrebou veľkého množstva peňazí. Je to však niečo, čo vláda musí prijať, musí zaviazať aj nasledujúce vlády, v pozemkových úpravách v nasledujúcich rokoch pokračovať. Je to však niečo, čo nemá súvis s politikou,“ podčiarkol. Dokument, ktorý vláda k pozemkovým úpravám prijme, by mali podľa neho aj nasledujúce vlády brať ako záväzný a mali by aj v nasledujúcich rokoch vyčleňovať v rozpočte primerané zdroje na to, aby sa mohlo v komasáciách pokračovať.

Podľa Matečnej MPRV SR pripraví materiál týkajúci sa pozemkových úprav asi do dvoch mesiacov. „Pozemkové úpravy rozmotajú aj niekoľko problémov, ktoré vznikli na pôde,“ poznamenala. Rýchlosť komasácií bude podľa ministerky závisieť aj od množstva peňazí, ktoré sa na vykonanie pozemkových úprav vyčlenia zo štátneho rozpočtu.

Časť z osobitného odvodu reťazcov pôjde podľa šéfky MPRV po notifikácii na riešenie problémov sucha v agrosektore. „Dohodli sme sa s RPPS, že členov rady budeme samostatne oboznamovať s použitím odvodu a budeme s nimi komunikovať nielen o objemoch, ale aj o témach, na ktoré bude odvod použitý. Časť odvodu pôjde na riešenie sucha, čím sa vytvorí do budúcnosti ako keby malý rizikový fond na udalosti v súvislosti s klimatickými zmenami, na povodne, mrazy, suchá,“ vysvetlila. Na rokovaní s MPRV sa podľa nej diskutovalo aj o tzv. komoditných radách, ktorých je v súčasnosti 13 a bol by záujem rozšíriť ich na 14 (o komoditu ovocie a zelenina).

RPPS tvorí päť najreprezenta­tívnejších organizácií v agropotravi­nárskom sektore Slovenska – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.