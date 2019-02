Revolúcia na internete. Giganty budú platiť za šírenie správ

Nové pravidlá sa priamo dotknú služieb poskytovaných platformami YouTube, Facebook či Google News. Pripravované zmeny majú zabezpečiť spravodlivejšie delenie reklamných príjmov a ochranu autorských práv. Neformálna dohoda má byť čoskoro predložená na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov Európskej únie.

„Európania budú mať konečne moderné pravidlá týkajúce sa autorských práv, ktoré sú vhodné pre digitálny vek s reálnymi výhodami pre každého: garantované práva pre používateľov, spravodlivé odmeňovanie tvorcov, jasnosť pravidiel platforiem,“ napísal na svojom twitterovom účte eurokomisár pre digitálny trh Andrus Ansip. Internet ostane aj naďalej priestorom s garantovanou slobodou prejavu a aj naďalej sa budú dať voľne šíriť úryvky z novinových článkov, pohyblivé obrázky GIF, ako aj obrázky s komentárom, takzvané meme.

Bežným internetovým užívateľom budú príspevky aj naďalej zobrazované zadarmo a zdieľanie úryvkov novinových článkov nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. „Súčasťou dohodnutého textu sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť, napríklad na platforme Google News, či ktoré bude možné voľne zdieľať na Facebooku, bude obmedzená,“ priblížila tlačová atašé Európskeho parlamentu Soňa Mellak.

Kompromis medzi Nemeckom a Francúzskom

Nová európska legislatíva je výsledkom kompromisu medzi Európskym parlamentom a Radou ministrov EÚ. Zelenú celej dohode dalo minulotýždňové stretnutie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Práve rokovanie zástupcov dvoch najsilnejších štátov ukončilo spory okolo paragrafov 11 a 13. Prvý z dvojice má vydavateľom správ garantovať vyššie príjmy z reklamy a druhý zaväzuje internetové giganty riešiť, či nahraný obsah neporušuje autorské práva. Podľa kritikov by takto prísne nastavené pravidlá vraj zničili slobodu slova a viedli k zániku malých internetových firiem. Kompromis preto spočíva v tom, že nové nariadenie sa nebude týkať spoločností fungujúcich na trhu menej ako tri roky s ročným obratom maximálne do 10 miliónov eur. Zároveň sa nová legislatíva nebude vzťahovať na webovú stránku, ktorú mesačne navštívi maximálne päť miliónov používateľov.

Dnes Facebook ani Google nemajú motiváciu uzatvárať s autormi príspevkov spravodlivé licenčné zmluvy. Internetové giganty totiž nenesú žiadnu zodpovednosť za nahratý obsah a ich povinnosťou je odstrániť príspevok, len ak o to požiada majiteľ autorských práv. Prenesenie zodpovednosti na internetové platformy zvýši podľa Európskeho parlamentu šance majiteľov práv na získanie spravodlivejšej odmeny z digitálneho využívania diel. Z novej legislatívy majú profitovať hudobníci, umelci, scenáristi, novinári či vydavatelia. „Táto dohoda je dôležitým krokom k náprave situácie, ktorá umožňovala zopár spoločnostiam zarábať obrovské sumy peňazí bez poskytnutia riadnej odmeny tisícom umelcov a novinárov,“ povedal spravodajca a hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu Axel Voss. Podľa neho bude predbežný text neformálnej dohody čoskoro preložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov Európskej únie.

Aj na Slovensku ide o stámilióny eur

Ukončenie zlatej éry on-line gigantov podporujú tisíce známych umelcov ako napríklad Paul McCartney či Placido Domingo. Priamo na Slovensku zavedenie novej európskej smernice podporila Asociácia vydavateľov tlače (AVT) a Slovenský syndikát novinárov. Príjmy za inzerciu klesli aj na Slovensku podľa slovenskej Asociácie vydavateľov tlače (AVT) za posledných desať rokov o 400 miliónov eur. Vydobyť si časť z tohto balíka je v súčasnosti pre samotných autorov takmer nemožné. Proti prijatiu smernice sa spolu s internetovými gigantmi postavila Európska organizácia spotrebiteľov či zakladatelia internetu Vint Cerf, Tim Berenrs-Lee a Jimmy Wales.

Brusel sa dlhodobo snaží oslabiť postavenie internetových gigantov. V lete minulého roka dostala americká spoločnosť Google rekordnú pokutu 4,34 miliardy eur za inštalovanie prehliadača Chrome do mobilných telefónov s operačným systémom Android. Prostredníctvom neho surfujú na webe aj státisíce Slovákov a v praxi si málokto inštaluje do smartfónu aj konkurenčné prehliadače Opera, Internet Explorer či Mozilla Firefox. Práve to považuje Európska komisia za zneužitie dominantného postavenia na trhu.

Európski úradníci tiež tlačia na ukončenie daňovej optimalizácie internetových firiem, ktoré aj peniaze zarobené na Slovensku zdaňujú v európskych daňových rajoch ako Írsko či Holandsko. V priebehu tohto roka má začať platiť pre firmy s ročným obratom nad 750 miliónov eur takzvaná trojpercentná digitálna daň. Tá má do rozpočtu Európskej únie každý rok priniesť približne 50 miliónov eur. Slovenské ministerstvo financií zas internetovým gigantom prikázalo zriadiť takzvanú digitálnu prevádzkareň, ktorá ma zabezpečiť platenie daní z peňazí zarobených v krajine pod Tatrami. Ak si internetové subjekty prevádzkareň nezradia, musia formou zrážkovej dane zaplatiť štátu peniaze domáce firmy, ktoré obchodujú s internetovými gigantmi.