Zelená energia o dve desaťročia ovládne trhy s elektrinou

Globálny dopyt po energii sa v rovnakej dobe zvýši zhruba o tretinu, potiahne ju hlavne rýchly rast strednej triedy v Ázii. Rast energetického trhu v Číne sa ale prudko spomalí, najmä pre slabšiu ekonomickú expanziu. Vo svojej každoročnej správe o výhľade odvetví to vo štvrtok uviedla britská spoločnosť BP.

Obnoviteľné zdroje budú najrýchlejšie rastúcim energetickým zdrojom s ročným rastom 7,1 percenta. Do roku 2040 sa majú obnoviteľné zdroje na celkových dodávkach elektriny podieľať zhruba 30 percentami, teraz je ich podiel desať percent.

„Obnoviteľné zdroje energie preniknú do energetického systému rýchlejšie, než akékoľvek iné palivo,“ uviedol hlavný ekonóm BP Spencer Dale. Kým podiel ropy na globálnom energetickom dopyte vzrástol na začiatku 20. storočia z jedného percenta na desať percent za 45 rokov, obnoviteľné zdroje dosiahli rovnaký podiel za 25 rokov, upozornil Dale.

India prekoná Čínu

Najväčším spotrebiteľom energie by mala ešte dlho zostať Čína. India ju ale v budúcom desaťročí prekoná v tempe rastu dopytu a na celosvetovom raste dopytu by sa mala podieľať viac ako štvrtinou.

Za posledných 20 rokov sa dopyt po energii v Číne zvyšovala o 5,9 percenta ročne, do roku 2040 však má rásť iba tempom jedného percenta, pretože čínska ekonomika sa odklonila od energeticky náročného priemyslu a Peking zavádza prísnejšie pravidlá, aby zmiernil znečisťovanie ovzdušia. BP revidovala energetický dopyt Číny z vlaňajších siedmich percent.

Ropa zostane pre dopravu dôležitá

Dopyt po rope by sa podľa BP mala stabilizovať do roku 2035 na približne 108 miliónoch barelov denne, hlavne vďaka rastu počtu elektrických vozidiel a efektívnejším motorom. Doprava bude naďalej hlavným ťahúňom rastu spotreby ropy a jej podiel do roku 2040 zostane stabilne na približne 55 percentách. Dopyt po prepravných službách sa do roku 2040 takmer zdvojnásobí, vďaka efektívnejším motorom pre osobné a nákladné autá by však mal tento sektor zvýšiť spotrebu energie len o 20 percent.

Hlavným motorom rastu dopytu po rope bude výroba umelých hmôt. Tu sa má dopyt zvýšiť zo siedmich miliónov na 22 miliónov barelov denne.

Na raste dodávok ropy sa majú v najbližších desiatich rokoch podieľať hlavne Spojené štáty, a to vďaka ťažbe z bridlicových hornín. Po poklese bridlicovej ťažby v USA prevezme opraty Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), uvádza s odkazom na správu BP agentúra Reuters.