V N. Zámkoch budú vyrábať stravu pre moslimov, pôjde na export

V Nových Zámkoch budú vyrábať detské pokrmy pre moslimských spotrebiteľov. Celá produkcia bude určená na export pre európsky a arabský trh. Za projektom stojí luxemburská firma Novea Group, ktorá sa rozhodla spolupracovať s novozámockou spoločnosťou Novofruct SK, s. r. o. Výroba bude prebiehať priamo v existujúcom závode Novofructu SK, pričom domáca firma zabezpečí certifikovanú výrobu, zamestnancov a balenie produktov.

„Sme veľmi radi, že sme na Slovensku našli výrobného partnera s kvalitnou technológiou a vysokými výrobnými štandardmi, ktoré naša produkcia vyžaduje. Teším sa, že už v pomerne krátkom čase budeme môcť spustiť výrobu ovocných a zeleninových pyré pod vlastnou značkou Neyla, následne prídu na rad produkty s mäsom,“ informovala Jana Gregorová z luxemburskej spoločnosti Novea Group.

Špeciálne certifikované potraviny podľa štandardu halal predstavia v slovenskej expozícii na najväčšom potravinárskom veľtrhu na svete Gulfood 2019, ktorý sa začne v nedeľu 17. februára v Dubaji v Spojených Arabských Emirátoch. „Receptúry sú vypracované a otestované, spolu to bude osemnásť výrobkov rôzneho zloženia a príchutí, ktoré predstavíme zákazníkom na veľtrhu v Dubaji,“ doplnila Gregorová.

Ako vysvetlila, halal je arabský výraz, ktorý znamená „povolený, prípustný“. Pri výrobe potravín sa musia spĺňať normy predpísané islamským náboženstvom. Je známe, že moslimskí veriaci nesmú jesť bravčové mäso a konzumovať alkohol. Okrem toho sú štandardy halal zamerané aj na dôsledné dodržiavanie spôsobu spracovania mäsa od bitúnku až po hotový produkt. „V tejto fáze máme za sebou dôležitú certifikáciu a pripravujeme sa na spustenie výroby. V týchto týždňoch pripravujeme detaily financovania a vyberáme si spolupracujúcich investorov,“ uviedla Gregorová. V rámci európskeho trhu sa prvotne zamerajú na Nemecko, Francúzsko a Holandsko.

V Európe žije v súčasnosti viac ako 20 miliónov ľudí moslimského vierovyznania, na celom svete je to približne 1,3 miliardy. Dopyt po halal certifikovaných potravinách stále rastie tempom viac ako 13 percent ročne. Podľa vlaňajšej správy americkej spoločnosti IMARC, ktorá sa zaoberá prieskumom trhov, predstavoval globálny trh halal potravín na konci roka 2017 spolu 1 400 mld. amerických dolárov. Táto suma by sa podľa publikovanej správy mala do roku 2023 takmer zdvojnásobiť na 2 600 mld. dolárov.