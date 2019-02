Tvrdé zmeny na bratislavských cestách sú nachystené. Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si vo videu z nedele dopoludnia aké obmedzenia vznikli na bratislavských cestách v súvislosti s výstavbou obchvatu a autobusovej stanice.

Rondel pod Prístavným mostom je aktuálne už uzavretý, ulicu Mlynské nivy uzavrú v nedeľu o polnoci, na Páričkovej ulici sa nesmie parkovať, je už len len pre MHD a dopravnú obsluhu. Na Gararinovej ulici a na Bajkalskej ulici vznikli nové buspruhy, ktoré budú spôsobovať kolóny pre osobnú dopravu.

„Prosím všetkých Bratislavčanov o zhovievavosť, trpezlivosť, spoluprácu a toleranciu. Snažíme sa dosahy tejto situácie čo najviac zmierniť,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Je však otázne, či kroky mesta pomôžu. Mesto už na začiatku tohto týždňa zriadilo dočasné vyhradené pruhy pre autobusy na Bajkalskej ulici, s ktorými sa pôvodne nepočítalo.

Vyhradené pruhy vzniknú aj na Gagarinovej ulici. Smerom do mesta sa počet pruhov zvýši z dvoch na tri. Osobné autá budú mať k dispozícii aj naďalej dva jazdné pruhy. Pri ceste von z mesta sa osobné autá budú musieť vtesnať do jedného jazdného pruhu. Druhý bude vyhradený pre hromadnú dopravu. Mesto plánuje do daného pruhu pustiť aj nákladné autá. Osobná doprava bude trpieť ešte viac ako doteraz a MHD sa neposilní. Na komplexné riešenia je málo času a dočasné zrejme veľa nezmenia.

Zmeny v doprave v Bratislave od piatka a pondelka Dopravné obmedzenia v Bratislave platia od večerných hodín 15. februára (piatok) a prvý dopravný nápor sa očakáva 18. februára (pondelok)

Uzatvorený bude rondel v križovatke Prievoz (na infografike hore) a uzatvorená bude aj ulica Mlynské nivy

Vyhradené jazdné pruhy vznikli na Bajkalskej a Gagarinovej ulici – na Gagarinovej smerom von z mesta ostal pre osobné autá len jeden jazdný pruh

Do konca marca sú vybrané linky MHD zadarmo, mesto pripravilo vo Vrakuni záchytné parkoviská pre 500 áut

VIDEO: Nezmyselné buspruhy v Bratislave, hodnotí expert.

Najväčšie komplikácie spôsobí uzávera križovatky Prievoz pod diaľnicou D1 v tesnej blízkosti Prístavného mosta. Vďaka tomu vodiči prídu o jednu z možností, ako sa napojiť na diaľnicu. Z Bajkalskej ulice v smere od centra nebude možné napojiť sa na diaľnicu smerom do Trnavy. V opačnom smere nebudú vodiči vedieť vyjsť na diaľnicu a pokračovať do Petržalky. Z diaľnice z oboch smerov nebude možné odbočiť smerom na Slovnaft. Na Bajkalskú ulicu sa vozidlá dostanú.

Koncesionár projektu D4/R7, ktorým je konzorcium Obchvat Nula, plánuje prebudovať tzv. rondel v križovatke. Ten v súčasnosti predstavuje kolízne a nehodové miesto. Po novom bude mať každý smer vlastnú vetvu, v rámci ktorej sa autá nebudú križovať s inými smermi. Prebudovanie križovatky je potrebné v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7 a jej napojenia na existujúcu diaľnicu D1 práve v oblasti križovatky Prievoz.

Uzávera križovatky a spolu s ňou aj výjazdom na diaľnicu spôsobí zvýšený tlak na okolité ulice, po ktorých vozidlá budú prechádzať k iným výjazdom. Problémy je možné očakávať na uliciach Gagarinova, Bajkalská, Trnavská cesta a na Rožňavskej ulici.

Bližšie k centru spôsobí zhustenie dopravy uzávera ulice Mlynský nivy kvôli výstavbe podzemného kruhového objazdu v súvislosti s výstavbou novej autobusovej stanice. Ulica bude pre osobné autá uzatvorená počas jedného roka. Hromadná doprava je z nej vylúčená počas prvých šiestich mesiacov.

Mesto pristúpilo k úprave dopravy na Páričkovej ulici, po ktorej budú môcť autobusy jazdiť obojsmerne. Vodiči osobných áut budú ulicu obchádzať po Karadžičovej, Landererovej a Košickej ulici. Bratislava chce presvedčiť vodičov, aby presadli do autobusov. Napriek tomu k posilneniu hromadnej dopravy pri spustení obmedzení nedôjde. Mesto sa spolieha na voľnú kapacitu verejnej dopravy, ktorá je podľa primátora v oblasti Gagarinovej ulice 1 700 ľudí za hodinu.

VIDEO: Pozrite si, kde sú pri uzáverách možné obchádzkové trasy.

Najkomplikovanejší vstup do hlavného mesta budú mať ľudia dochádzajúci z juhovýchodného smeru. V oblasti Vrakune sú dostupné záchytné parkoviská pre približne 500 automobilov. Na problémy v doprave je pripravená aj polícia. V Bratislave majú personálne pomôcť aj policajti z iných krajov.

Na situáciu v doprave majú dohliadať drony a vrtuľník. Mesto zriadilo pre vodičov bezplatnú infolinku, na ktorej sa môžu informovať o aktuálnych dopravných podmienkach. Polícia vodičom odporúča pred cestou skontrolovať plynulosť premávky aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Zápchy sa však často obísť nedajú. Policajti by vo zvýšenej miere mali dozerať na správne prechádzanie cez križovatku tak, aby autá neostávali odstavené v strede križovatky a neblokovali ostatné smery. Príslušníci Policajného zboru budú taktiež dodržiavať používanie vyhradených jazdných pruhov. Od pondelka 18. februára do konca marca budú v meste bezplatne premávať linky mestskej hromadnej dopravy 201, 202, 212, 75 a X72.

VIDEO: Unikátne zábery z výstavby obchvatu Bratislavy sú na nasledujúcom vi­deu.