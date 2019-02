Koniec doby plastovej? Menej polystyrénu, drevené tyčinky do uší

"A potom vzali dve igelitové vrecúška a..,“ povie mama. Chce pokračovať v rozprávke, no syn ju preruší otázkou: "Do čoho?“. "No dakedy si ľudia balili veci do takého tenkého plastu. To sa teraz už nerobí,“ povie mama. Takto nejako by mohol vyzerať večerný rozhovor niekedy v roku 2030. Sci-fi? Možno ani nie. Poďme však späť do roku 2019.