Viac autonómnych áut, menej obetí na cestách

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2016 prišlo na cestách vo svete o život 1,35 milióna ľudí, čo predstavuje nárast z 1,25 milióna v roku 2013. Ľudská chyba spôsobuje najmenej 9 z 10 dopravných nehôd. Odstránenie rizika ľudskej chyby presunom do sektoru autonómnych áut by preto malo priniesť významné zníženie úmrtí na cestách.

Holandsko je druhý rok za sebou krajinou, ktorá je najlepšie pripravená na príchod autonómnych vozidiel. Ďalšie priečky obsadili Singapur a Nórsko. Za najvýraznejší prínos tohto typu áut považujú spotrebitelia zvýšenie mobility starších ľudí. Autonómne autá by mali mať tiež významný vplyv na zníženie počtu nehôd na cestách, keďže aktuálne je veľká väčšina spôsobená ľudským faktorom. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania štúdie KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index.

Autonómne mikrobusy už poskytujú služby osobnej dopravy v krajinách ako Nórsko, Švédsko alebo Francúzsko. Autonómne vozidlá budú pravdepodobne rovnako dôležité pri transformácii verejnej dopravy ako pri segmente osobných automobilov. Obavy vzbudzuje dopad autonómnych áut na pracovné miesta vodičov, ktoré predstavujú hlavný zdroj príjmu len v rámci EÚ pre 4,8 milióna ľudí.

„Odborníci očakávajú, že výmena profesionálnych vodičov za technológiu bude postupná. Softvér na začiatku prevezme len niektoré prvky jazdy, ale ľudský faktor bude stále potrebný v prípadoch manévrovania na krátku vzdialenosť,“ vysvetľuje Jozef Geci, líder pre sektor infraštruktúry KPMG na Slovensku.

Veľké zmeny môžu autonómne vozidlá priniesť aj do sektoru poisťovníctva. Keďže technológiou riadené autá by mali zapríčiniť menej nehôd, podľa poistnej analýzy KPMG v USA by segment poistenia osobných vozidiel mohol v horizonte 25 rokov poklesnúť až o 40 %. Predpokladá sa totiž, že počet nehôd na vozidlo by klesol o markantných 80 %.

Cieľom prieskumu Autonomous Vehicles Readiness Index – AVRI (Index pripravenosti na autonómne vozidlá) je zmapovať pripravenosť a otvorenosť jednotlivých krajín na technológiu autonómnych áut. Do AVRI bolo tento rok zaradených 25 krajín na základe veľkosti ekonomiky a pokroku pri prijímaní autonómnych vozidiel. Krajiny sa posudzovali na základe 25 rôznych faktorov v rámci štyroch pilierov a to politika a legislatíva, technológie a inovácie, infraštruktúra a prijatie spotrebiteľa. Každý pilier má pri výpočte celkového skóre krajiny rovnakú váhu.