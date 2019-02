Trump vydesil Európu clami na autá

Aspoň to tvrdí americká administratíva. Na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom minulý týždeň oficiálne rozhodlo americké ministerstvo obchodu. Dnes už americkému prezidentovi nič nebráni v zvýšení ciel na osobné automobily z aktuálnych dvoch na 25 percent.

„To je pre Nemecko hrozná správa,“ reagovala na mníchovskej konferencii o bezpečnosti nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podľa ekonomického inštitútu IFO klesne nemecký vývoz automobilov až o polovicu v prípade zavedenie trvalých 25-percentných ciel. Nemecký export tak ročne príde približne o 17 miliárd eur a Európska únia celkovo stratí 18,4 miliardy eur.

Časť európskych politikov zavedenie vysokých ciel na osobné motorové vozidlá považuje za čisto nemecký problém. V skutočnosti je však Nemecko motorom EÚ a jeho zadrhnutie by ekonomicky pocítila celá Európa.

Európska komisia (EK) reagovala, že chce zlepšiť obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, ale bude reagovať rýchlo, ak sa americký prezident Donald Trump rozhodne zaviesť clá na dovoz automobilov z EÚ.

„Európska únia dodrží svoje slovo, ak USA urobia to isté,“ uviedol podľa agentúry TASR hovorca komisie Margaritis Schinas na tlačovej konferencii. „EK bola oboznámená so závermi vyšetrovania amerického ministerstva obchodu o tom, či dovozy automobilov predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Keď sa táto správa premietne do aktivít, ktoré poškodia európsky vývoz, EK zareaguje rýchlo a adekvátnym spôsobom,“ dodal. Odvetné európske clá pre USA by spôsobili nárast cien súčiastok pre americké automobilky, ktoré s Trumpovou iniciatívou nesúhlasia. Samotným Američanom by zároveň zdraželi domáce aj dovážané autá.

„Trump mi dal svoje slovo, že zatiaľ nebudú žiadne tarify. Verím mu. Ak by však tento záväzok nesplnil, nebudeme sa viac cítiť viazaní záväzkom nakupovať viac americkej sóje a kvapalného plynu. No bolo by mi to veľmi ľúto,“ povedal podľa TASR šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Slovenská ekonomika by sa otriasla v základoch

Prípadné zvýšenie amerických ciel priamo nezasiahne ani Slovensko, keďže Spojené štáty americké už dnes na veľké SUV automobily uplatňujú clá vo výške 25 percent. V krajine pod Tatrami tisícky firiem vyrábajú najrôznejšie automobilové súčiastky a napríklad brzdové doštičky končia v mnohých nemeckých automobiloch. V prípade presunu časti automobilovej výroby priamo do Spojených štátov amerických príde zo strany nemeckých firiem k zníženiu objednávok slovenských automobilových súčiastok.

„Pre zložitosť ekonomických vzťahov je ťažké kvalifikovať presné dosahy,“ uviedol ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. V každom prípade zavedenie amerických ciel na európske automobily bude podľa ekonómov zlou správou aj pre slovenský automobilový priemysel.

Hrozbu zavedenia amerických ciel berú nemecké automobilky vážne. V polovici januára vytvorili v USA spoločnú alianciu americká automobilka Ford a nemecký Volkswagen. Automobilky budú mať spoločné nielen americké výrobné kapacity, ale aj náklady na vývoj a prvé spoločné pikapy majú začať brázdiť cesty už v roku 2022.

Trump môže oznámiť clá na európske automobily pravdepodobne hneď po tom, čo uzatvorí novú obchodnú dohodu s Čínou.

„V obchodných vzťahoch sa k nám Európska únia správa rovnako zle ako Čína,“ vyhlásil ešte v lete minulého roka Trump. Obchodné napätie sa zmiernilo až po tom, čo predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker priamo vo Washingtone dohodol zvýšenie dovozu americkej sóje z geneticky modifikovaných výrobkov. Následne za posledných sedem mesiacov stúpol dovoz americkej sóje o 112 percent a v tomto roku môžu Američania doviezť až 30 miliónov ton. Stane sa tak po tom, čo sa americká sója nebude používať len na kŕmenie dobytka a začne sa pridávať aj do biopalív.

Odbyt sóje už Trumpovi nestačí

Americkým farmárom európske trhy nahradili výpadok spôsobený vyostrením obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Spojené štáty aktuálne uvalili vysoké clá na čínsky tovar v hodnote 250 miliárd dolárov a hrozia, že ak Peking do konca mesiaca nebude súhlasiť s novou podobou obchodných vzťahov, zavedú ďalšie clá v objeme 250 miliárd dolárov. Čínska odveta bola cielená hlavne na americké poľnohospodárske produkty a stratu ázijských sójových trhov pomohol vykryť zvýšený dovoz do EÚ. Aktuálne sa USA snažia v únii zastaviť budovanie telekomunikačných 5G sietí čínskou spoločnosťou Huawei.

„V prípade, ak európske štáty budú aj naďalej obchodovať s čínskou spoločnosťou Huawei, budú Spojené štáty americké nútené obmedziť niektoré svoje operácie v Európe,“ povedal počas minulotýždňovej návštevy Budapešti americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.

Snahu o oslabenie pozície Európskej únie je vidieť aj na podpore brexitu. „Spojené štáty majú s Veľkou Britániou veľmi dobré obchodné vzťahy. Pokračujeme v našom obchodovaní a dokonca ho postupom času výrazne zvýšime,“ uviedol Trump. Vo svetovom obchode je v súčasnosti euro jedinou vážnou konkurenciou amerického dolára. Spolu s Veľkou Britániou je Európska únia najväčší ekonomický celok na svete, ktorý prekonáva aj Spojené štáty americké a Čínu.

Obchodnú vojnu odštartoval americký prezident Trump na jar minulého roku zavedením 25-percentných ciel na všetku dovážanú oceľ a desaťpercentných na hliník. Na tvrdý obchodný tlak reagovali „dobrovoľným“ znížením vývozu do USA ako prvé štáty Južná Kórea, Brazília, Austrália a Japonsko. Vzdorovať sa pokúsili Mexiko, Kanada, Európska únia a Čína. Lenže postupným zavádzaním ďalších ciel Donald Trump k uzatvoreniu novej obchodnej dohody prinútil Kanadu aj Mexiko. Donald Trump od Číny požaduje zvýšenie nákupu amerických výrobkov, väčšiu ochranu amerického podnikania v Číne a dodržiavanie patentového vlastníctva súkromných firiem. Vyrovnanejšiu obchodnú bilanciu Trump žiada aj od EÚ.

VIDEO: Pozrite si akú pozíciu vo výrobe áut má vo svete Slovensko a aké výzvy nás čakajú.