Z Karlových Varov miznú Rusi, ich luxusné byty bývajú nepredajné

Ruskí investori ešte asi pred desiatimi rokmi vyhľadávali byty v pôvodnej starej zástavbe aj v novostavbách a neváhali si priplatiť státisíce oproti bežným cenám nehnuteľností v týchto mestách. Luxusné byty ale nie je komu predať.

„Odliv ruských investorov, ktorí predtým nakupovali luxusnejšie byty v centre a kúpeľnej zóne, pozorujeme už niekoľko rokov. Väčšinu nepredajných bytov, ktoré boli v ponukách realitných kancelárií začiatkom roka 2018, v nich nájdete aj teraz,“ opisuje vedúci pobočky spoločnosti M&M Reality v Karlových Varoch Marcel Bajgar.

Z najstaršej rozhľadne Karlových Varov vidieť údolie kúpeľného mesta. Autor: SHUTTERSTOCK

Rovnako je to v Mariánskych Lázňach. „Návrat rusky hovoriacich investorov sa zjavne nekoná. Začalo sa síce vracať trochu viac ruských turistov, ale to sú len kúpeľní hostia, nezaujímajú sa o kúpu nehnuteľností. Väčšina z nich si už spočítala, že kúpa nehnuteľnosti a pravidelné mesačné platby sú pre nich v porovnaní s pobytmi v hoteloch nevýhodné,“ konštatuje Lucia Bulvasová z pobočky M&M Reality v Mariánských Lázňach.

Ruská klientela podľa nej nakupovala v minulosti predovšetkým troj- a viacizbové byty s rozlohou nad 100 metrov štvorcových. Dnes sa ich snažia predávať za ceny začínajúce v tých najlepších prípadoch na štyroch miliónoch korún, ale šplhajúce sa až k 20 či dokonca 30 miliónom korún. Podiel nepredajných „ležiakov“ patriacich rusky hovoriacim majiteľom na realitnom trhu v Mariánskych Lázňach je zhruba 30 percent. V Karlových Varoch to môže byť až polovica bytov.

Mesto ale prostredníctvom stavebného úradu, môže zasiahnuť až v okamihu, keď sú domy v havarijnom stave a môžu ohrozovať okolie, povedal námestník primátorky Karlových Varov Petr Bursík (ODS). Inak s prázdnymi domami a bytmi v súkromnom vlastníctve mesta nič robiť nemôže.

Podľa primátorky Andrey Pfeffer Ferklovej (ANO) by byty po ruských investoroch mohli postupne kupovať arabskí návštevníci, ktorých v kúpeľných mestách pribúda. „Rusi chcú za byty príliš veľa peňazí a nikto im ich za to nechce dať. A nikto z Karlových Varov na to nemá,“ dodala Pfeffer Ferklová.