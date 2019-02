140 km na cestách? Až u našich susedov

Rýchlosť 140 km za hodinu po niektorých úsekoch diaľnic? Podľa vzoru Rakúska uvažuje o tejto možnosti aj Česko. Naše ministerstvo dopravy plánuje spustiť pilotný projekt, aby na vybratých úsekoch túto rýchlosť otestovalo. Polícia zvýšeniu rýchlostného limitu naklonená nie je. „Oslovili sme správcov diaľnic a rýchlostných ciest so žiadosťou o návrh úsekov, na ktorých by bolo možné zvýšenie rýchlosti realizovať skúšobne, len na určitý čas,“ povedala Karolína Ducká, riaditeľka odboru komunikácie ministerstva dopravy. Dodala, že k zvýšeniu rýchlosti v skúšobnej prevádzke pristúpia až po vyhodnotení bezpečnostných a ekonomických aspektov. Kedy to asi bude, nespresnila. Dnes platí maximálna povolená rýchlosť na diaľnici 130 kilometrov za hodinu, ak nie je obmedzená značkou.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zoznam častí diaľnic s možnou povolenou rýchlosťou 140 km/h vypracovala. Podľa Zuzany Teplickej z komunikačného oddelenia NDS o výsledkoch budú informovať až po testoch a oznámení záverečného stanoviska ministerstva, ako aj polície. O aké úseky ide, nechcela konkretizovať, aby to vodiči sami neskúšali. V minulosti sa v tejto súvislosti spomínala D2 do Česka a D1 pri Hrádku.

Polícia už pred časom prehodnocovala, kde by bolo možné zvýšiť maximálny rýchlostný limit. Podľa nej by to bolo na úkor bezpečnosti. „Bolo zistené, že ide o relatívne nízky počet takýchto úsekov, ktoré nevytvárali dostatočne dlhý ucelený úsek, na ktorom by zvýšenie maximálnej dovolenej rýchlosti malo pozitívny prínos na zvýšenie dynamiky cestnej premávky. Z uvedených dôvodov s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky v súčasnej dobe neuvažujeme o zvýšení takejto rýchlosti na diaľniciach alebo rýchlostných cestách,“ reagovala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Dopravný analytik Ján Bazovský pripomína že rýchlosť ako príčina dopravnej nehody je až niekde v druhej desiatke. Problém je skôr v predbiehaní, a hlavne v rozhľade. Podľa neho je rýchlosť jedna z mála vecí, ktorú môžu policajti jednoducho kontrolovať, a preto štát nastavuje limity. Ako iný príklad uviedol Nemecko, ktoré na mnohých miestach diaľnic nemá určenú maximálnu povolenú rýchlosť.

Experti z Výskumného ústavu dopravného v Žiline zdôrazňujú, že naše cesty na 140-kilometrovú rýchlosť zatiaľ vhodné nie sú. Pre zvýšenie rýchlostných limitov je podľa nich v prvom rade nevyhnutné, aby cesta svojím smerovým vedením, šírkovými parametrami jazdných pruhov a ich počtom umožňovala bezpečný prejazd. Odhadujú, že na základe týchto podmienok by bolo možné vyčleniť vyhovujúce úseky, ale nedalo by sa hovoriť o vysokom počte súvislých ťahov s dĺžkou niekoľko desiatok kilometrov.

„Úspora času, ktorá je hlavným motivačným faktorom pre zvýšenie rýchlosti, by bola na takýchto úsekoch minimálna a nevyvažovala by bezpečnostné riziká s tým súvisiace,“ mieni projektový manažér Štefan Machciník z ústavu. Priblížil, že pri zvýšení rýchlosti na diaľnici o 10 km/h dokáže vodič ušetriť na jednom kilometri len dve sekundy a na ceste I. triedy by to boli štyri sekundy. Vzhľadom na množstvo ťažkých nákladných áut a autobusov by bolo vhodné mať k dispozícii minimálne tri jazdné pruhy, aby sa znížilo riziko ich predbiehania osobnými vozidlami.

Rátať treba tiež s tým, že časť vodičov bude jazdiť pomalšie, ako je limit, deje sa to aj dnes. „Čím vyššie rýchlostné rozpätie jednotlivých vozidiel v rámci dopravného prúdu prevláda, tým je logicky potrebné vykonať viac manévrov predbiehania, a tým sa zvyšuje aj riziko prípadnej kolízie,“ upozornil Machciník. Podľa neho ohľad treba brať aj na životné prostredie. Za optimálnu sa považuje plynulá rýchlosť na úrovni 100 km/h, pri vyšších rýchlostiach sa rapídne zvyšuje spotreba paliva a dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu škodlivých emisií do ovzdušia. „Tento aspekt bol v niektorých európskych krajinách v nedávnej minulosti dôvodom na zníženie maximálnych povolených rýchlostí,“ uzavrel Machciník s tým, že je aj možnosť ísť opačným trendom.

Česko chce na zvýšenie rýchlostného limitu vybrať také cesty, ktorých parametre vyhovujú bez nutnosti stavebných úprav. „Musíme najskôr presadiť novelu zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách. Vďaka tejto úprave bude možné na nových a modernizovaných úsekoch diaľnic, kde to ich parametre a intenzita dovolia, umiestniť príslušnú dopravnú značku,“ uviedla Lenka Rezníková, hovorkyňa českého ministerstva dopravy. Výber vhodných miest budú koordinovať s políciou. Do úvahy prichádza okolo 250 kilometrov českých diaľnic.

Od augusta prebieha projekt s názvom Tempolimit 140 km/h na dvoch úsekoch diaľnic v Rakúsku. Na dolnorakúskej je takýto úsek v dĺžke 88 kilometrov a na hornorakúskej 32 kilometrov v obojsmernej prevádzke. Táto rýchlosť je vyhradená medzi piatou hodinou ráno a desiatou večer, v prípade nepriaznivého počasia a zníženej viditeľnosti neplatí. Štátna spoločnosť ASFINAG, ktorá spravuje rakúske diaľnice a rýchlostné cesty, upozorňuje, že dôležité je mať minimálne dvojsekundový odstup. Pri rýchlosti 140 km/h je rozstup medzi vozidlami 80 metrov, čo je o desať viac ako pri 130 km/h.

„Pilotný projekt beží do konca júla 2019. Potom sa rozhodne, či sa rozšíri aj o ďalšie trasy,“ objasnil hovorca rakúskeho ministerstva dopravy Volker Höferl. Dodal, že vplyv zmien rýchlostného limitu na testovaných úsekoch sa dôkladne monitoruje, či sa to týka hluku, emisií alebo nehodovosti. „Doteraz neboli zistené žiadne výkyvy oproti normálu, miera nehodovosti sa nezvýšila a priemerná rýchlosť sa zvýšila o 2 až 3 kilometre,“ podotkol k predbežným výsledkom Höferl.

VIDEO: Vedenie policajného zboru ohlásilo nákup novej modernej techniky. Strážcom zákona pribudnú merače rýchlosti, analyzátory dychu, či fotoďalekohľady, ktoré vodiča s telefónom zaznamenajú až na jeden kilometer. O plánovanom nákupe technických prostriedkov hovorí riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský. (TV Pravda, 9. 1. 2019)