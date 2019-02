Nezamestnaných pribudlo, aj trh práce môže mať vrchol za sebou

Úrady práce evidovali na konci januára 144 230 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s decembrom minulého roka ide o nárast o 6 032 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 18 845 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,42 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,23 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,70 percen­tuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci januára tohto roka 176 176 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 6 374 osôb, v porovnaní s januárom vlaňajška je to menej o 21 092 ľudí.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, január nie je mesiacom, v ktorom firmy prijímajú zamestnancov. Upozornil pritom na tlačovú besedu ministra financií Petra Kažimíra, podľa ktorého Slovensko zažilo vrchol ekonomického rastu v minulom roku.

„Januárové čísla naznačujú, že sa to asi týka aj trhu práce,“ povedal Richter. Do evidencie úradov práce podľa neho v minulom mesiaci prišlo 21,6 tisíca nových nezamestnaných. „To číslo nie je rozdielne v porovnaní s inými rokmi, ani inými mesiacmi,“ skonštatoval. Januárový nárast miery nezamestnanosti podľa neho súvisí aj s tým, že „automobilky na Slovensku prestali robiť hromadný nábor, skôr sa hovorí o prepúšťaní“. Podľa šéfa rezortu práce v automobilkách končia najmä agentúrni zamestnanci. Viacerí z nich podľa neho dostali ponuku, aby sa stali kmeňovými zamestnancami.

Z 21,6 tisíca nových nezamestnaných prišlo zo zahraničia len 1,9 tisíca osôb. „Január nezaznamenal žiadny rapídny nárast ľudí zo zahraničia, ktorí tam pôsobia a už vôbec sa to netýka otázok, ktoré súvisia s brexitom a s možnými dopadmi,“ povedal Richter. Takmer 13,6 tisíca novoevidovaných nezamestnaných má podľa neho stredné odborné vzdelanie s maturitou, s ktorými sa dá „veľmi úspešne pracovať“. Vyše 4 tisíc uchádzačov má základné vzdelanie a 2,4 tisíca nových nezamestnaných sú absolventi vysokých škôl. „Tých bude dosť zložité uspokojiť, ak budú tvrdo trvať na uplatnení v odbore, ktorý vyštudovali,“ do­dal.