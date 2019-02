Trump dal Európe na výber: Dohoda o obchode alebo clá na autá

Spojené štáty zavedú clá na dovoz európskych automobilov v prípade, že sa im nepodarí dosiahnuť obchodnú dohodu s Európskou úniou. Po rokovaní s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom to v stredu vyhlásil americký prezident Donald Trump. Novinárom v Bielom dome povedal, že clá na dovoz áut sú "niečím, čo administratíva zvažuje".

„Snažíme sa dosiahnuť dohodu. Oni sú pri vyjednávaní veľmi tvrdí,“ uviedol Trump na adresu Európskej únie. „Ak nedosiahneme dohodu, zavedieme clá,“ dodal podľa agentúry Reuters. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker tento týždeň v rozhovore s denníkom Stuttgarter Zeitung upozornil na sľub Trumpa, že zatiaľ nebude dodatočné clá na európske automobily zavádzať. Nespresnil ale, kedy bol tento sľub urobený.

Americké ministerstvo obchodu cez víkend poslalo Trumpovi vyjadrenie týkajúce sa toho, či dovoz automobilov a automobilových súčiastok do USA predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť. Obsah vyjadrenia však nezverejnilo. Ak by úrad zistil, že národná bezpečnosť je ohrozená, mohol by navrhnúť zavedenie nových ciel.

Prezident má teraz 90 dní, aby sa rozhodol, či bude konať podľa odporúčaní ministerstva obchodu. Predstavitelia automobilového priemyslu podľa agentúry Reuters predpokladajú, že ministerské stanovisko odporúčanie nejakého typu cla obsahuje. Trump vlani v máji uviedol, že uvažuje o uvalení cla vo výške až 25 percent.