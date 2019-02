Slováci podporujú zálohovanie plastových fliaš

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 030 respondentov uskutočnila agentúra AKO v priebehu januára tohto roka. „Uvedený prieskum podčiarkuje, že ľudia na Slovensku sú pripravení na zavedenie zálohovania. Na slovenský trh sa ročne uvedie približne miliarda PET fliaš. Aktuálne sme schopní vytriediť 60 percent tohto objemu. Po zavedení zálohovania ich dokážeme vyzbierať až 90 percent a to si myslím, že stojí za to,“ komentoval prieskum minister životného prostredia Lászlo Solymos.

Výsledky prieskumu nepotvrdili tvrdenia niektorých kritikov, že zálohovanie naruší systém triedeného zberu a bude pôsobiť demotivačne. Vyše tri štvrtiny opýtaných vyhlásilo, že zálohovanie neovplyvní ich zvyky pri triedení ostatného plastového odpadu a plasty budú triediť ako doteraz. Takmer 80 percent opýtaných by bolo ochotných platiť viac za výrobky vyrobené z recyklovaného plastu, 15 percent odpovedalo, že nie. Prieskum si objednala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod envirorezort.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by sa malo stať na Slovensku realitou od 1. januára 2022. Zákon by mal síce vstúpiť do platnosti od roku 2020, no výrobcom a distribútorom nápojov dal envirorezort dva roky na technické zabezpečenie a zavedenie celého zálohovacieho systému. Účelom novej legislatívy je postupne zvýšiť recykláciu nápojových obalov až na 90 percent, v súčasnosti sa vyzbiera asi 60 percent PET fliaš. Podľa navrhovaného systému budú musieť na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky všetky obchody, nie všetky ich však budú aj spätne vykupovať. Povinný výkup fliaš bude len v predajniach s predajnou plochou väčšou než 300 metrov štvorcových. Väčšina špeciálne označených jednorazových plastových fliaš a plechoviek sa bude zbierať automatmi, v malých predajniach aj ručne. Záloha za PET fľašu bude 12 centov a za plechovku desať centov.

