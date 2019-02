Spomalenie európskej ekonomiky môže byť väčšie, ECB to znepokojuje

Záznam zo zasadania ECB z 24. januára, ktorý banka zverejnila vo štvrtok, naznačuje, že 25-členná rada rozhodujúca o úrokových sadzbách mala pocit, že musí dať do rovnováhy zhoršujúce sa údaje a presvedčenie, že politika stimulov banky funguje.

Hlavnou obavou je protekcionizmus v súvislosti so sporom medzi USA a Čínou, ktorý by mohol viesť k ďalším clám, čo by opäť mohlo spomaliť globálny obchod. ECB na januárovom zasadaní ponechala kľúčové úrokové sadzby na rekordných minimách. Podľa analytikov by banka mohla odložiť zvýšenie úrokov, ktoré má naplánované najskôr na jeseň tohto roka, pričom by ich nezdvihla ešte počas veľkej časti roku 2020.