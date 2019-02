Infláciu v januári ťahali potraviny, v decembri boli lacnejšie aj pre akcie

Spotrebiteľské ceny v januári ťahali nahor predovšetkým ceny potravín. Potvrdili to aj v piatok zverejnené údaje o vývoji harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP), podľa ktorých ceny potravín a nealkoholických nápojov medzimesačne v januári oproti decembru stúpli o 3 %.

Podľa Vladimíra Bačišina zo spoločnosti Comenius Analytica za tým stoja najmä vianočné sviatky, ktorých obdobie je charakteristické akciovými ponukami. Následne sa podľa neho cenová hladina u frekventovaných tovarových položiek prirodzene a každoročne v januári zvyšuje.

Bačišin tak nepredpokladá, že na januárový vývoj mohol výraznejšie vplývať osobitný odvod obchodných reťazcov. Ten by sa mohol prejaviť neskôr. „V legislatíve je jasne uvedené, že odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Čiže z hľadiska toku hotovosti by sa vplyv odvodu mohol prejaviť až v druhom kvartáli tohto roku v prípade, že sa ho reťazce rozhodnú premietnuť do cien a nebudú hľadať vlastné vnútorné rezervy,“ uviedol.

V januári 2019 boli podľa Bačišina medzimesačným tovarovým skokanom banány. „Tie sú významnou a obľúbenou položkou vianočného nákupného košíka spotrebiteľov. Cenová hladina sa medzimesačne smerom nahor upravuje aj u ďalších sviatočných položiek akými sú stolové hrozno alebo tuky na pečenie. Výnimku v cenovom raste tohto roku tvorí cibuľa, čo je však spôsobené je vysokou neúrodou v okolitých krajinách. Nedostatok cibule sa automaticky podpísal následne pod skokový nárast jej ceny aj u nás. Globálne tlaky možno pozorovať aktuálne na cenách cukru,“ uviedol.

Štatistický úrad SR zverejnil v piatok 15. februára výšku inflácie za január. Najviac zaujal podľa Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) predovšetkým medzimesačný nárast cien potravín a nealkoholických nápojov na úrovni až 3 %. Takáto úroveň nebola dosiahnutá či prekonaná za posledných 15 rokov na Slovensku ani raz. Pred 15 rokmi, v januári 2004, ceny potravín a nealko nápojov zdraželi medzimesačne o vyše 4 %. Na januárový údaj vývoja cien potravín a nealkoholických nápojov sa pritom podľa SFD čakalo práve aj kvôli platnosti špeciálneho odvodu pre reťazce.