Hydinári: Na zdražení potravín nezarábame, sme na tom horšie ako vlani

Slovenskí hydinári nespôsobujú rast spotrebiteľských cien potravín. Uviedol to pre TASR Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS), v reakcii na zverejnené januárové hodnoty spotrebiteľských cien.

Informoval o tom, že pri zverejnených údajoch Štatistického úradu (ŠÚ) SR si viacerí analytici všimli predovšetkým fakt, že medziročný nárast cien potravín a nealkoholických nápojov bol v januári na úrovni 3 %.

„Je to najvyššia úroveň za posledných 15 rokov, pričom podľa analytikov je to z dôvodu špeciálneho odvodu pre obchodné reťazce. Rešpektujme štatistické údaje, ale pozrime sa konkrétne na to, kto zvýšenie cien spôsobuje a kto na ňom zarába,“ podčiarkol.

Konzumné slepačie vajcia patria podľa Urbana medzi základné potraviny, v ich produkcii je Slovensko ako v jednej z mála potravín sebestačné, no ich veľkovýrobcovia takí rozhodne nie sú, práve naopak.

„Odbytové ceny balených vajec sú oproti vlaňajšku nižšie o 18 až 25 %, čo zodpovedá úrovni roku 2017, keď ich realizačné ceny zaostávali za výrobnými nákladmi hydinárov. Navyše terajší stav absolútne neberie do úvahy ani len nárast takých položiek u prvovýrobcov, ako sú zvýšené ceny energií, zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkend,“ upozornil.

Dodal, že slovenskí hydinári, hoci by mali najviac dôvodov na zvýšenie odbytových cien, toto nezapríčinili a sú na tom ešte horšie ako vlani. „A pritom ani vtedy nemohli príliš vyskakovať,“ uzavrel Urban.

.....

VIDEO: Trh s hydinovým mäsom pripomína Kocúrkovo. Slovenskí hydinári celú jednu pätinu produkcie živých kurčiat vyvážajú do krajín visegrádskej štvorky, pretože doma ich nevedia predať. Väzy im láme nízkymi cenami zahraničná konkurencia.

ŠÚ SR informoval o tom, že spotrebiteľské ceny sa v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 v úhrne zvýšili o 1,1 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 3 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 1,8 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,3 %, rozličné tovary a služby o 1 %, rekreácia a kultúra o 0,6 %, zdravotníctvo o 0,5 %, reštaurácie a hotely o 0,2 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 2 %, v doprave, za pošty a spoje zhodne o 0,3 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,1 %.

Rast cien potravín o 3 % podľa ŠÚ SR ovplyvnilo zvýšenie cien ovocia o 11 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 5,4 %, chleba a obilnín o 4,2 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 3,2 %, olejov a tukov o 2,6 %, potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 2,1 %, mlieka, syrov a vajec o 1,9 %, rýb o 0,9 %, mäsa o 0,4 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 2,9 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 5,3 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,2 %).