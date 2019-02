Čím môže v colnej vojne EÚ trápiť Trumpa? 'Tešiť' sa môže Caterpillar aj Xerox

Ministri financií krajín Európskej únie zodpovední za problematiku medzinárodného obchodu začali tento týždeň neformálne debatovať o tom, kedy by mala únia začať rokovať o obchode so Spojenými štátmi.

Niektorí sa obávajú, že ak bude EÚ čakať príliš dlho, mohol by americký prezident Donald Trump uvaliť clo na dovoz európskych áut, uviedla agentúra Reuters. Agentúra Bloomberg súčasne s odvolaním sa na úradníka EÚ napísala, že EÚ vypracovala zoznam firiem, na ktoré by sa prípadne zamerala odvetné clá. Sú medzi nimi Caterpillar, Xerox a Samsonite. Európska komisia ešte v januári uviedla, že ak by Trump uvalil clá na európske autá a diely pre automobily, európska odveta by zahŕňala tovar v hodnote 20 miliárd eur.

Európska komisia požiadala krajiny EÚ, aby jej schválili dva mandáty na rokovanie o obchode. Formálne rokovania s USA by potom mohla začať ihneď po schválení.

Piatkové rokovania však boli iba neformálne. To znamená, bez prijatia oficiálneho rozhodnutia.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová očakáva, že európske vlády rozhodnú o začiatku rokovaní s USA čo najskôr. Niekoľko krajín však musí ešte prerokovať niektoré otázky na domácej pôde. O začatí rokovaní by však už v marci mohol hlasovať Európsky parlament a konečné rozhodnutie by mohlo padnúť rýchlo, v poriadku týždňov.

Podľa diplomatov Nemecko, ktoré má na celkovom vývoze áut a súčiastok z EÚ do USA viac ako polovičný podiel, tlačí na to, aby sa rokovania začali rýchlo. Francúzsko, ktorej automobilový vývoz do USA je malý, chce začať rokovania až po májových voľbách do Európskeho parlamentu.

EÚ chce s USA začať rokovania o znížení ciel, prípadne aj na autá, ale aj o možnostiach, vďaka ktorým by bolo pre podniky ľahšie ponúknuť svoje produkty na predaj na oboch stranách Atlantiku.

Clá na priemyselné výrobky sú už teraz nízke, okolo štyroch percent. Podľa Európskej komisie by ich odstránenie zvýšilo do roku 2033 vývoz EÚ do Spojených štátov o osem percent a americký vývozu do EÚ o deväť percent. USA ale majú rozsiahly zoznam želaní, vrátane širokého prístupu na poľnohospodársky trh, čo sa EÚ príliš nepáči.