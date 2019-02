Ak Trump uvalí na Čínu clo 25 %, zníži dovoz o 170 miliárd USD

Ak USA uplatnia na dovoz všetkých čínskych produktov 25-percentné clo, export Číny na americký trh by sa mohol zmenšiť o sumu do 171,3 mld. eur.

Americký vývoz na čínsky trh by sa však znížil 51 mld. eur, ak Peking zavedie 25-percentné clo na všetok dovoz z USA. Vyplýva to zo správy mníchovského inštitútu Ifo, ktorú v nedeľu poskytol agentúre SITA.

Hoci americký prezident Donald Trump by mohol tvrdiť, že dosiahol víťazstvo vzhľadom na zlepšenie obchodnej bilancie USA s Čínou, obchodný deficit USA voči Európe by sa však podľa Ifo zväčšil a spôsobil by ďalší transatlantický konflikt. Z výskumu inštitútu ďalej vyplýva, že 25-percentné clo by znížilo americký hrubý domáci produkt (HDP) o 9,5 mld. eur a čínsky HDP o 30,4 mld. eur.