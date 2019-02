Verejnú dopravu by využilo viac ľudí, keby bolo platenie jednoduchšie

Využitie verejnej dopravy by vzrástlo o 27 %, ak by bolo platenie jednoduchšie. Potreba rôznych lístkov na rôzne spôsoby dopravy je pre 47 % ľudí problém a 44 % z nich považuje za problém, že nepoznajú cenu jazdného. To sú niektoré zo zistení globálnej štúdie o doprave, ktorú v utorok zverejnili spoločnosť Visa a Stanfordská univerzita. Prieskum sa konal na vzorke vyše devätnásťtisíc spotrebiteľov v devätnástich krajinách sveta.

Štúdia posudzuje trendy a výzvy verejnej dopravy a parkovania vzhľadom na rast populácie a modely migrácie obyvateľstva do miest, skúma zvyšujúci sa dopyt po verejnej a osobnej doprave a dôležitosť digitalizácie pri trvalo udržateľnom rozvoji. Prijímanie platieb iba v hotovosti je podľa 41 % opýtaných bariérou a tiež dôvodom, prečo menej pravdepodobne využijú verejnú dopravu a viac pravdepodobne využijú auto. Spomedzi respondentov, ktorí používajú autá, by 47 % privítalo informáciu, kde môžu kúpiť najlacnejšie pohonné hmoty a 35 % by sa páčila aplikácia, ktorá by určila polohu, kde natankovať a cez ňu by aj zaplatili.

Podľa Organizácie spojených národov (OSN) bude do roku 2050 žiť 68 % svetovej populácie v mestských oblastiach a počet megalopolisov s populáciou nad desať miliónov ľudí v uvedenom období vzrastie zo súčasných 43 na 51. Predlžujúci sa čas cestovania do práce zaregistrovalo 46 % účastníkov prieskumu, skúsenosťou z cestovania do práce verejnou dopravou je frustrovaných 52 % a 37 % opýtaných očakáva, že sa ich čas strávený cestovaním do práce bude predlžovať počas nasledujúcich piatich rokov.

Osobné auto zostáva hlavným spôsobom prepravy na cestu do práce (podľa 60 % ľudí) aj na súkromné cesty (61 %). Iba 42 % ľudí z generácie Z (18 – 25 rokov) používa auto na to, aby sa dostali do práce, školy, na univerzitu, alebo na súkromné cesty. Najmenej obľúbeným aspektom šoférovania je hľadanie parkovacieho miesta (64 %), nasleduje hrozba pokuty za prekročenie lehoty parkovania (44 %) a vyššie parkovné pre nevyužitý čas parkovania (42 %).

Verejnú dopravu využíva na cestu do práce či školy 44 % a za zábavou 54 % účastníkov štúdie. Cestujúci za prácou volia typ dopravy na základe pohodlia, spoľahlivosti a vyťaženosti, pričom dôležitosť týchto faktorov sa líši v závislosti od veku.

Samosprávy by podľa spoločnosti Visa mali investovať do nepretržite fungujúcej infraštruktúry, ktorá je základom pre technické riešenia, požadované spotrebiteľmi. Spolu s urbanistami by zároveň mali spolupracovať s think-tankami, automobilovými firmami, technologickými firmami a poskytovateľmi platieb. Samosprávy a firmy by popri digitalizácii platieb mali integrovať aj okamžitú autentifikáciu, keďže význam digitálnej identifikácie rastie aj pre zmeny spôsobu využívania dopravy.

Pri vytváraní obchodného ekosystému, odporúča ďalej Visa, treba pamätať na všetkých členov dopravného ekosystému, vrátane seniorov či ľudí, ktorí majú malý alebo žiadny prístup k bankovým službám. Mestá by mali tiež spolupracovať s firmami, ktoré im pomôžu získať rozšírené informácie s využitím pri plánovaní. Umelá inteligencia v kombinácii s „big data“ môže byť podľa spoločnosti využitá pri analýze dát o spotrebe, pohybe a meniacich sa trendoch.