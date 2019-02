Dvihnú diaľnicu D1 pri Bratislave už tento rok?

Dvíhanie diaľnice D1 v tesnej blízkosti Bratislavy začne pravdepodobne po ukončení výstavby križovatky Triblavina. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Dvíhanie diaľnice bude sprevádzané výstavbou obchádzkových trás, mostov na budúcej križovatke a rozširovaním samotnej diaľnice na osem jazdných pruhov, ku ktorým sa pridá v každom páse aj odstavný pruh. Práce na rozširovaní a dvíhaní diaľnice D1 sa zaplatia zo štátneho rozpočtu. Nateraz nie je jasné, kedy sa s prácami začne.

Podľa hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej v prvej etape dôjde k vybudovaniu mostov, ktoré budú súčasťou vetiev budúcej križovatky a budú patriť na diaľnicu D1. Vďaka tomu bude môcť koncesionár, ktorý je zodpovedný za výstavbu diaľnice D1, plynule pokračovať vo svojich prácach. Tieto mosty budú križovať budúce teleso diaľnice D4.

Pozrite si, ako to aktuálne vyzerá na stavenisku križovatky Triblavina.

Maximálna rýchlosť znížená na 80 km/h

V rámci druhej etapy budú diaľničiari musieť vybudovať obchádzkové trasy. Diaľnica D1 v tesnej blízkosti hlavného mesta je jedným z najvyťaženejších diaľničných úsekov na Slovensku. Denne ju využívajú vodiči na dochádzanie do hlavného mesta. Rovnako diaľnicu využíva aj tranzitná doprava prechádzajúca cez Bratislavu. V minulosti štát tvrdil, že aj počas rekonštrukcie budú na diaľnici prejazdné tri jazdné pruhy pri zníženej maximálnej povolenej rýchlosti.

„Všetky práce bude NDS vykonávať tak, aby sa čo najmenej dotkli motoristov a v čo najväčšej miere bola zabezpečená plynulosť premávky,“ informuje Michalová. Podobná situácia je v súčasnosti aj na križovatke Triblavina, kde prebiehajú práce na jej rozšírení na osem jazdných pruhov. Vodiči jazdia po zúžených jazdných pruhoch, ktoré sú posunuté na jednu stranu diaľnice a stredový pás. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 80 km/h.

Až tretia etapa prestavby diaľnice D1 pristúpi k jej rozšíreniu a zvýšeniu jej nivelety. Existujúcu diaľnicu D1 je potrebné zvýšiť kvôli diaľnici D4, ktorá povedie popod ňu. K výstavbe križovatky diaľnic D1 a D4 môže dôjsť až po tom, čo bude diaľnica D1 rozšírená a jej niveleta zvýšená. V čase prestavby je potrebné počítať so zníženou priepustnosťou diaľnice, vinou čoho sa najmä v dopravných špičkách budú vytvárať dopravné zdržania.

Vďaka križovatke D4/D1 sa vodiči idúci smerom do Maďarska alebo do Rakúska budú môcť Bratislave úplne vyhnúť a obísť ju z južnej strany. Rovnako budú môcť po diaľnici dôjsť do bratislavskej mestskej časti Rača. Priamo z obchvatu sa vozidlá napoja na rozšírenú diaľnicu D1 a pokračovať budú smerom na Trnavu.

Na obchvate sa začala výstavba križovatky Ivanka

Štát mal podľa pôvodných plánov pripraviť diaľnicu D1 do roku 2019. Časť križovatky D4/D1 postaví štát a časť koncesionár Obchvat Nula, ktorý je zodpovedný za výstavbu diaľnice D4. „Téma križovania existujúcej diaľnice D1 a budúcej D4 je predmetnom rokovaní medzi koncesionárom a verejným obstarávateľom. Preto sa k nej až do ukončenia nebudeme vyjadrovať,“ informuje konzorcium Obchvat Nula. Podľa informácií, ktoré poskytlo konzorcium, aktuálne sa začala výstavba časti križovatky Ivanka. V okolí diaľnice D1 prebiehajú práce na budovaní násypových telies niektorých vetiev križovatky a preložiek sietí.

Príprava diaľnice D1 a jej rozšírenie tak meškajú. Zatiaľ nie je známe, kedy sa začne s prácami a kedy budú hotové. Ak sa tendre spustia v prvom polroku 2019, vyhodnotené môžu byť na prelome rokov. V prípade komplikácií diaľničné súťaže trvajú aj rok, prípadne viac.

Práce budú pravdepodobne trvať podobne dlho ako v prípade rozširovania diaľnice D1 v rámci výstavby križovatky Triblavina, ktorá sa nachádza len 1,8 kilometra od budúcej križovatky diaľnic D4/D1. Práce boli obnovené v lete 2018. Rozšírenie diaľnice spolu s celou križovatkou, ktorá sa nachádza pod telesom diaľnice, majú byť hotové koncom roka 2019, prípadne začiatkom budúceho roka. V tomto prípade zhotoviteľ nezdvíha niveletu diaľnice.

S prípravou nemešká len štát. Konzorcium Obchvat Nula má podľa koncesnej zmluvy odovzdať diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 v roku 2020. Dnes je jasné, že sa tak nestane. Rezort dopravy chce zabezpečiť v danom roku aspoň sprejazdnenie rýchlostnej cesty R7. Rýchlostná cesta vodičom uľahčí vstup do hlavného mesta z juhovýchodnej strany. Bez diaľnice D4 sa však znemožní lepšia distribúcia áut v rámci mesta. Dopravné zápchy sa tak presunú bližšie k mestu.

Takto to vyzerá na rozostavanej diaľnici D4, ktorá sa má križovať s diaľnicou D1.