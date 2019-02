Šéf Tesly Musk je obvinený z pohŕdania súdom

Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) tvrdí, že Musk nedávnou správou uverejnenou na twitteri porušil minuloročnú dohodu o urovnaní jej žaloby. Sudkyňa federálneho súdu Alison Nathanová v utorok vydala nariadenie, podľa ktorého má Musk do 11. marca vysvetliť, prečo porušil dohodu a nezdržal sa pohŕdanie súdom.

Obvinenie z pohŕdania sa zvyčajne podáva proti jednotlivcom, ktorí nedodržiavajú súdny príkaz. Ak Muska uznajú za vinného, hrozí mu trest, uviedla agentúra AP.

Akcie Tesly v reakcii na obvinenia pred oficiálnym otvorením trhu klesali asi o päť percent, neskôr počas riadneho obchodovania ale straty zmazali a vykazovali mierny rast.

Musk sa v rámci dohody o urovnaní zaviazal, že nebude na twitteri zverejňovať informácie s možným dopadom na akciový trh, ak najprv nedostane súhlas hlavného právnika Tesly. Podľa burzovej komisie tento záväzok porušil minulý týždeň, keď zverejnil tweet o predpokladanom objeme výroby Tesly v tomto roku.

Musk v tweete napísal, že „Tesla v roku 2011 vyrobila 0 vozov, ale v roku 2019 vyrobí okolo 500 000 vozidiel“. Musk podľa komisie pred zverejnením tweetu nezískal potrebné povolenia.

Zverejnený tweet bol nepresný a Musk po niekoľkých hodinách vydal ďalší, v ktorom na chybu upozornil. Vysvetlil, že mal na mysli, že tempo týždennej výroby Tesly do konca tohto roka dosiahne takú úroveň, že v prepočte na celý jeden rok by produkcia predstavovala 500 000 vozidiel, píše denník Financial Times.

„Sudca má značnú voľnosť pri výbere postihu,“ uviedol podľa denníka profesor práva Carl Tobias z Richmondskej univerzity. Dodal, že súd by mohol napríklad zrušiť dohodu o urovnaní žaloby, zakázať Muskovi prácu v Tesle alebo ho dokonca poslať do väzenia.

Musk vlani v auguste prekvapil finančné trhy, keď na svojom twitterovom účte napísal, že uvažuje o prevzatí Tesly a stiahnutie jej akcií z verejného obchodovania. Dodal, že má pre svoj zámer zabezpečené financovanie a že by za akcie podniku ponúkol sumu výrazne prevyšujúcu ich vtedajšiu trhovú hodnotu. Neskôr však uviedol, že s potenciálnymi investormi stále rokuje a že zatiaľ žiadna dohoda uzavretá nebola.

Burzová komisia následne podala žalobu, v ktorej uviedla, že výrok o prevzatí Tesly a stiahnutie akcií z burzy nemal reálny základ, bol nepravdivý a zavádzajúci, viedol k chaosu na akciovom trhu a poškodil investorov. Krátko nato sa komisia s Teslou a Muskom dohodli na urovnaní obvinenia.

Tesla a Musk museli každý zaplatiť 20 miliónov dolárov a Musk bol okrem iného nútený pristúpiť na to, že aspoň na tri roky odstúpi z funkcie predsedu správnej rady Tesly. Výkonným riaditeľom ale mohol zostať.