Slovensko nevie využiť význam ázijského tigra

Singapur je v juhovýchodnej Ázii vstupnou bránou do veľkého biznisu, Slovensku sa však nechce vyrobiť si dôležitý kľúč do nej.

Ekonomická príťažlivosť ázijského tigra, ako sa hovorí o tomto štáte, sa pritom bude v najbližšom čase výrazne zväčšovať. Vyplýva to z významných dohôd, ktoré po dlhých rokoch náročných rokovaní Európska únia podpísala so Singapurom.

Napriek novým veľkým možnostiam Slovensko zostane jedinou krajinou visegrádskej štvorky, ktorá nebude mať veľvyslanectvo v Singapure. Fungujú tam ambasády Maďarska a Poľska, čoskoro pribudne rovnaká diplomatická misia Českej republiky. „Existencia veľvyslanectva alebo inej formy zastúpenia štátu pomáha nielen politickej, ale hlavne ekonomickej spolupráci,“ zdôraznil Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Kým Slovensko otáľa, Babiš konal okamžite

Slovensko prešľapuje na mieste. „Rezort diplomacie momentálne neuvažuje o otvorení diplomatického zastúpenia v Singapure. Túto krajinu pokrývame z Indonézie,“ odpovedalo ministerstvo na otázku, či plánuje zriadiť v tomto roku veľvyslanectvo alebo inú formu priamej diplomatickej mi­sie.

Naopak, český premiér Andrej Babiš sa okamžite rozhýbal počas nedávnej návštevy Singapuru pod dojmom tamojších obchodných možností. Z ďalekej Ázie vydal pokyn do Prahy, aby ministerstvo zahraničných vecí urýchlene zabezpečilo vznik ambasády. „Myslím si, že je veľká chyba, že ju tu nemáme. Veľvyslanectvo môže môže mať väčší prístup k vláde a otvárať tak dvere pre našich podnikateľov,“ prízvukoval v januári Babiš podľa agentúry ČTK.

Údaje o objeme slovenského exportu do Singapuru sú veľmi nízke. "Vo finančnom vyjadrení je to relatívne skromné: vývoz v roku 2017 necelých 28 miliónov eur a dovoz niečo nad 39 miliónov eur,“ ozrejmil Mihók. Pod slabé fakty o exporte sa zrejme môže podpísať aj neexistencia veľvyslanectva v krajine ázijského tigra.

Naopak, ostatné krajiny visegrádskej štvorky, ktoré tam majú priame diplomatické zastúpenie, oveľa lepšie vychádzajú pri obchodnom porovnaní so Slovenskom. Maďarský export do Singapuru je šesťnásobne vyšší ako slovenský, poľský dokonca až zhruba jedenásťnásobne väčší. Vývoz z Česka, ktoré sa chystá zriadiť ambasádu, je približne na maďarskej úrovni.

Nové veľké možnosti. Fico nie je spokojný

Ešte o väčšom významne Singapuru pre obchodovanie napovedajú tri dohody, ktoré s ním na jeseň 2018 podpísala Európska únia. „Obchodnou zmluvou sa zrušia takmer všetky pretrvávajúce colné sadzby na niektoré výrobky z EÚ, zjednodušia sa colné postupy,“ zdôraznila Európska komisia v tlačovej správe. Zjednodušene povedané, padnú posledné bariéry v biznise.

Z citovanej reakcie ministerstva zahraničných vecí sa dá usúdiť, že ani zásadný zmluvný posun medzi úniou a Singapurom nepovažuje za impulz, aby sa rýchlo zaoberalo vytvorením ambasády. Deje sa to napriek tomu, že Robert Fico, niekdajší dlhoročný premiér, opakovane odkazoval tomuto rezortu, aby dával dôraz na ekonomický rozmer diplomacie.

Prístup k Singapuru vo svetle nových možností sa Ficovi nepozdáva. Poukázal na to, že rezort diplomacie má povinnosť prispôsobovať štruktúru ambasád záujmom štátu. „Ak sa ukazuje, že Singapur je pre nás dôležité miesto, potom aj keby nebolo dosť peňazí, treba zrušiť nejaké málo efektívne veľvyslanectvo, aby sme tam otvorili ambasádu,“ upozornil Fico. Dodal, že verí, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je dostatočne dynamický, aby pochopil túto výzvu.

Porovnanie so susedmi

O slabej intenzite priamych politických kontaktov so Singapurom, ktoré pritom môžu pootvoriť dvere podnikateľom, svedčí to, že naposledy navštívil túto krajinu vysokopostavený predstaviteľ Slovenska v novembri 2014, čiže relatívne dávno. Bol ním Miroslav Lajčák, vtedajší aj súčasný šéf diplomacie.

Na druhej strane inak konajú ostatné štáty visegrádskej štvorky. Ide nielen o návštevu českého premiéra v polovici januára tohto roku. Na jar 2018 bol v Singapure poľský vicepremiér Piotr Gliński, ktorý napríklad informoval, že singapurská letecká firma sa rozhodla postaviť fabriku v Poľsku. Krajina ázijského tigra je totiž aj obrovský investor v štátoch EÚ.

Mimochodom, Poliaci rozšírili export do ďalekého Singapuru dokonca o ovocie. Po uvalení ruského embarga na dovoz potravín z EÚ sa im podarilo začať vyvážať jablká do tejto ázijskej krajiny.

Činí sa aj Budapešť. Na jeseň 2017 priletel do Singapuru maďarský premiér Viktor Orbán. Loboval za prílev investícií do svojej krajiny a hľadal cesty, ako by maďarské firmy mohli preraziť v tomto ázijskom štáte.

S čím sa dá uspieť?

Singapur funguje aj pre reexport – čiže slúži ako vývoz ďalej do Ázie. "Približne 30 až 35 percent zahraničného obchodu medzi Slovenskom a Indonéziou sa realizuje ako reexportné operácie práve cez Singapur,“ povedal Mihók. Pokračoval, že do tejto krajiny vyvážame elektrické zariadenia, prístroje a spotrebiče, zariadenia na telekomunikáciu, záznam a reprodukciu zvuku, odborné, vedecké a riadiace prístroje a zariadenia, organické chemikálie, stroje a prístroje všeobecne používané v priemysle.

Verejne prístupný text s názvom Ekonomická informácia o teritóriu pod hlavičkou rezortu slovenskej diplomacie, ktorý zostavila ambasáda v Indonézii pokrývajúca Singapur, opisuje oblasti, kde by exportéri mohli uspieť. Vymenúva strojárske výrobky, telekomunikačné a elektrotechnické produkty, ako aj výrobky chemického priemyslu. „Vzhľadom na silnú medzinárodnú konkurenciu však musia byť technologicky pokročilé,“ prízvukuje.

Nádejné možnosti exportu sa naskytujú aj v oblasti tzv. špeciálnej techniky: „Skôr však napríklad ľahké zbrane pre policajné zložky a niektoré výrobné technológie, keďže ťažké zbrane Singapur kupuje prakticky výlučne z USA a zo západnej Európy. Je piatym najväčším dovozcom zbraní na svete s ročnými výdavkami na obranu zhruba 10 miliárd amerických dolárov.“

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý v Bruseli čerpá neplatené voľno, lebo kandiduje v slovenských prezidentských voľbách, poukázal na to, že si treba všímať nové možnosti v Ázii: „Pre našu proexportne orientovanú krajinu je dôležité, aby sme pracovali aj na nových trhoch. Súvisí to tiež s tým, že EÚ má teraz problematické obchodné vzťahy s USA.“ Pripomenul, že Singapur je kľúčový hráč v danom teritóriu: „Nachádza sa tam napríklad najväčší prístav v oblasti, poskytujú sa tam finančné služby pre región.“

Šefčovič sa nazdáva , že slovenský rezort diplomacie by sa mal po analýze pozrieť na to, či by stálo za to zriadiť zastupiteľský úrad: „Ak by sa ukazovalo, že by to pomohlo exportu, určite by Slovensko malo otvoriť veľvyslanectvo v Singapure.“