Dočasná záchrana horehronského mosta

Most smerujúci na Horehronie je v havarijnom stave, pričom fungujú len dva jazdné pruhy. Pomôcť by mali dočasné opravy. Alternatívou sú totiž obchádzkové trasy, ktoré cestu predĺžia o desiatky až stovky kilometrov. Autor: SITA, Peter Rusko

„V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pod názvom Návrh riešenia zachovania nosnosti mostného objektu ID M2717 – ev.č. 66–079 – cez železničnú trať pri odbočke do Biotiky Slovenská Ľupča do roku 2025, ktorá stanoví opatrenia a technické riešenia, ktoré je potrebné vykonať ohľadom udržania životnosti a prijateľnej zaťažiteľnosti mosta do roku 2025,“ povedala hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Súťaž na zhotoviteľa, ktorý most opraví, bude vypísaná až o dodaní projektovej dokumentácie. Slovenská správa ciest aktuálne nevie povedať, kedy sa začne stavať, ani koľko bude oprava stáť. „Začiatok opravy závisí od termínu ukončenia verejného obstarávania, podpisu zmluvy a pridelenia finančných prostriedkov na opravu. Predpokladaná hodnota opravy mosta Slovenská Ľupča bude známa po spracovaní a dodaní projektovej dokumentácie a skutočná cena realizácie opravy mosta bude známa po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa,“ dodáva Karelová.

V súčasnosti sú na moste zúžené dva jazdné pruhy, pričom maximálna rýchlosť je znížená na 50 km/h. V prípade, ak by došlo k úplnej uzávere mosta, Slovenská Ľupča by ostala odrezaná od Banskej Bystrice, keďže náhradná cesta neexistuje. Obchádzkové trasy cestu predĺžia o desiatky až stovky kilometrov. Slovenská Ľupča je od krajského mesta po ceste I/66 vzdialená približne 10 kilometrov. Jedna z obchádzkových trás by viedla cez Čertovicu, Ružomberok a Donovaly. Táto obchádzková trasa meria takmer 160 kilometrov a vodičom potrvá viac ako dve hodiny. Druhou možnosťou je trasa cez Brezno, Rimavskú Sobotu a Zvolen. Táto trasa má 200 kilometrov. Najkratšia obchádza vedie cez Brezno a Hriňovú. V takom prípade by vozidlá museli využívať aj cesty druhej triedy a prejazd by zabral dve hodiny.

„Ministerstvo požiadalo SSC o urýchlené zabezpečenie potrebných krokov k obstaraniu projektovej dokumentácie súvisiacej s výstavbou podopretia mostnej konštrukcie na ceste I/66 ako dočasného riešenia až do doby výstavby nového mosta, ako aj projektovej dokumentácie súvisiacej s výstavbou nového mosta a následne o čo najskoršiu možnú realizáciu stavby,“ informuje hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Cez daný most denne prejde približne 18-tisíc vozidiel. K jeho odľahčeniu dôjde až po výstavbe rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. Ide o prvý úsek, ktorý má rýchlostnou cestou spojiť Banskú Bystricu s Ružomberkom. Kedy sa s výstavbou začne, je nateraz otázne. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti je daný úsek aktuálne v procese prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) v roku 2018 navrhol, aby 8,1-kilometrový úsek vznikol formou PPP projektu vďaka dodatku k zmluve so spoločnosťou Granvia, ktorá postavila a prevádzkuje obchvat Banskej Bystrice a časť rýchlostnej cesty R1 od Nitry smerom na stredné Slovensko. Stavať by sa v takom prípade mohlo začať v roku 2020.

V inom prípade by štát musel výstavbu financovať z vlastného rozpočtu. Aktuálne eurofondy sú minuté. Podľa odhadov má výstavba stáť 146 miliónov eur. Nové programové obdobie na čerpanie eurofondov nastane od roku 2021.

Havarijný stav mosta je dôsledkom dlhoročného zanedbávania investícií do cestnej infraštruktúry. Kým štát sa v minulých rokoch sústreďoval najmä na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, stav ciest prvej triedy sa zhoršoval. V minulom roku došlo k rekonštrukcii poškodeného mosta na ceste prvej triedy I/72 v obci Jarabá. „SSC má na rok 2019 nasledovný rozpočet na výstavu a rekonštrukciu ciest I. triedy: kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 54,2 mil. eur a kapitálové výdavky z fondov EÚ: 74,1 mil. eur uvoľňované rozpočtovými opatreniami na základe žiadostí o platbu,“ informuje Ducká. V rokoch 2017 a 2018 SSC na bežnú údržbu a opravy minulo približne 37 miliónov eur ročne.

Koncom roka 2016 došlo k uzatvoreniu mosta cez vodnú nádrž Ružín neďaleko Košíc. Havarijný stav mostného objektu odrezal obyvateľov niekoľkých obcí v Hnileckej doline od priameho cestného spojenia s Košicami. Vozidlá museli most obchádzať buď cez Prešov, alebo prostredníctvom účelovej komunikácie vedúcej lesom. SSC most na ceste druhej triedy opätovne otvorila koncom roka 2017. Rekonštrukcia stála 1,65 milióna eur. Zhotoviteľom bola stavebná spoločnosť Strabag.

Pozrite si aktuálne zábery z výstavby projektu D4/R7 neďaleko Bratislavy.