Matečná vyzvala obchodné reťazce, aby sa zdržali predaja poľského mäsa

Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) sa stretla so zástupcami obchodných reťazcov pôsobiacimi na Slovensku a vyzvala ich, aby sa zdržali predaja poľského mäsa. Ministerka tým reaguje na aktuálny vývoj v kauze poľského mäsa z chorých kráv. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.

„Bezpečnosť potravín je na prvom mieste. Nedovolím, aby zlyhania poľských orgánov ohrozovali slovenských spotrebiteľov. Vzhľadom na to, že drvivá väčšina potravín sa na Slovensku predáva v obchodoch, apelujem na obchodné reťazce, aby sa zdržali predaja poľského mäsa,“ vyhlásila Matečná.

Viaceré reťazce už avizovali, že poľské mäso predávať nebudú. Ministerka varovala tiež pred stúpajúcimi zásobami mrazeného poľského mäsa, o ktoré v súvislosti so škandálom nie je záujem, a dá sa predpokladať, že za veľmi nízku cenu sa čoskoro objaví na trhu.

Výzva pre obchodné reťazce je podľa Feika ďalšou zo série opatrení agrorezortu, zameraných na kontrolu bezpečnosti mäsa s krajinou pôvodu Poľsko.

Feik pripomenul, že Ministerka Matečná už minulý týždeň vydala pokyn hlavnému veterinárnemu lekárovi SR na mimoriadne núdzové opatrenie na dovoz hovädzieho mäsa z Poľska. Každý príjemca poľského hovädzieho mäsa je povinný nahlásiť dodávku do elektronického systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR najneskôr 24 hodín pred dodaním. „Mimoriadne opatrenia budú trvať dovtedy, kým nebudeme mať v rukách oficiálnu správu z auditu Európskej komisie a kým poľská strana nepredstaví akčný plán spolu s opatreniami na zamedzenie zistených nedostatkov,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Zástupcovia agrorezortu aj obchodných reťazcov sa podľa Feika na piatkovom rokovaní zhodli, že kontroly nesmú končiť len v sektore obchodu, ale je potrebné sa zamerať aj na zariadenia verejného stravovania, ako sú jedálne a reštaurácie. To má v kompetencii Úrad verejného zdravotníctva SR.

Feik podčiarkol, že ministerka Matečná tiež varuje pred pokútnym ambulantným predajom. „Tým, že sa nám podarilo zastaviť distribúciu mäsa pochybného pôvodu do obchodov, presúva sa predaj do ulíc, kde sa veľmi ťažko kontroluje. Riziko nekvalitných a nebezpečných potravín je v takomto prípade mimoriadne vysoké. Upozorňujem, že každý starosta a primátor je povinný dodržiavať podmienky predaja na trhových miestach, čiže do 24 hodín pred predajom nahlásiť zásielku a spolupracovať s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pri povoľovaní predaja. Starostovia a primátori, ktorí tolerujú neohlásený ambulantný predaj potravín, nielenže porušujú zákon, ale aj ohrozujú zdravie svojich občanov,“ dodala Matečná.

TV Pravda: Prečo sa pravidelne opakujú potravinové kauzy? Kto je zodpovedný za najnovší škandál s poľským mäsom a aké je riešenie pre Slovensko? Pozrite si videokomentár TV Pravda s reportérom a komentárom denníka Pravda Jozefom Sedlákom. (vysielané 1.2.2019)