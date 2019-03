SNS navrhuje znížiť viaceré dane aj zrušiť koncesie seniorom

V daňovej oblasti chce SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb na 15 % s účinnosťou od 1. januára 2020. Strana uviedla, že v Programovom vyhlásení vlády bolo uvedené, že táto daň z bude znížená každý rok o jedno percento. „Napriek tomu, že Slovensko vykazuje dobré hospodárske ukazovatele, neboli sme schopní ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) priamymi rokovaniami presvedčiť o naplnení tohto záväzku,“ uviedli národniari v stanovisku pre médiá.

Na 10 % má klesnúť aj daň z pridanej hodnoty na potraviny a pre printové médiá. SNS je presvedčená, že je nespravodlivo obviňovaná zo súčasného stavu pôdohospodárstva. „Pripravili sme systémové riešenie, zdanenie obchodných reťazcov. To je nám vyčítané a dokonca sme obviňovaní z toho, že nepriamo došlo k nárastu cien,“ tvrdí SNS s tým, že znížením DPH na potraviny chce dosiahnuť to, aby sa ukázal skutočný charakter obchodných reťazcov. „Sme zvedaví, či prvýkrát za 30 rokov od revolúcie začnú konečne ceny potravín pri takejto DPH konečne klesať. Aby sa ukázalo, kto tu skutočne zarába na potravinách,“ doplnila strana.

Zníženie DPH pre printové médiá odôvodňuje tým, že s príchodom digitálnych médií vzniklo nerovnoprávne postavenie hráčov v mediálnom prostredí. Nižšou daňou to chce strana napraviť.

Ďalším opatrením má byť zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov, posledným piatym sa má zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. „Tento krok vnímame ako nutnosť najmä dnes, keď sa dozvedáme o nekalých praktikách v niektorých bitúnkoch, či pri prebaľovaní mäsa. Keď idete do obchodu, na etikete jasne vidíte, odkiaľ mäso pochádza. Ale ako to je v reštauráciách či jedálňach?,“ podotkla SNS. Ľudia by sa tak z jedálnych lístkov mali dozvedieť pôvod mäsa.

Tieto návrhy zákonov plánuje SNS predložiť na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Okrem toho pracuje aj na návrhu, ktorý by zdvojnásobil vianočné príspevky pre seniorov a oslobodil ich od platenia liekov.

Predseda SNS Andrej Danko verí, že tento spôsob predloženia návrhov pomôže odhaliť záujmy a charakter jednotlivých politikov. Či už opozičných, ale aj koaličných. „Doteraz sme sa snažili niesť ťarchu svojich ministerstiev zodpovedne. Prichádza však čas, aby sa skutočná pravda, kto chce zreformovať Slovensko a kto nie, ukázala v pléne parlamentu. Verím, že táto schôdza NR SR doslova rozbúra staré móresy a ukáže, kto to ako myslí so Slovenskou republikou,“ dodal Danko.

Ministerstvo financií (MF) SR upozornilo, že predstavené návrhy z dielnej koaličnej SNS by mohli mať negatívny vplyv na verejné financie. „Na prvý pohľad by prijatie takýchto návrhov znamenalo opustenie cieľa vyrovnaného hospodárenia, čo je jeden z bodov Programového vyhlásenia vlády. Takéto návrhy musia byť predmetom koaličnej dohody,“ upozornila v stanovisku pre médiá hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová.