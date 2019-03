Spor o poľské mäso má rozprávkové rozmery, je v nich konšpirátor Krtko aj zbojník Rumpeľ

Poľský minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski do súčasných sporov, ktoré sa medzi Prahou a Varšavou rozhoreli pre prípad s podozrivým poľským mäsom, zapojil postavičky z českých kreslených rozprávok.

Objavili sa v jeho odkaze na twitteri určenom šéfovi českého rezortu pôdohospodárstva Miroslavovi Tomanovi, ktorého vyzval, aby sa vyvaroval ironických poznámok. České ministerstvo poľnohospodárstva zareagovalo replikou, že Ardanowski sa snaží odvrátiť pozornosť od systémového problému sa zlyhaním veterinárneho dozoru v Poľsku.

„S uspokojením prijímam informácie o tom, ako dobre funguje veterinárny dozor v Čechách. To, že sa každú chvíľu objaví mäso neznámeho pôvodu, ako v roku 2018, že nájde dopravné firmy prevážajúce nelegálne mäso, že nachádza nikde neohlásené, nelegálne sklady s mäsom, ktoré pochádza nevedno odkiaľ, bezpochyby svedčí o tom, že je schopný,“ píše Ardanowski. Mäso od neznámych kráv, ktoré chýbajú v systéme registrácie a evidencie, „boli získané pri lúpežnej činnosti istého Rumcajsa, ktorý to robil pre Manku a Cipíska“ (v slovenčine sú tieto rozprávkove postavy známe ako Rumpeľ, Manka a Ciášik).

Česká Štátna veterinárna správa vo štvrtok informovala, že v Prahe na Bohdalci fungovala nelegálna rozrábkareň mäsa. Veterinári spolu s políciou a colníkmi na mieste zaistili takmer 1200 kilogramov hovädzieho mäsa bez dokladov a označenia. Ďalšie miesto s 800 kilogramami neznámeho mäsa veterinári našli koncom minulého roka v mäsiarstve v obci Chotěšov pri Plzni. Ďalšie desiatky kilogramov mäsa boli po záruke.

Podľa Ardanowského nelegálny sklad „v centre Prahy viedol známy konšpirátor Krteček a prepravou neznámeho mäsa sa zaoberali Křemílek a Vochomůrka (v slovenčine známi ako Kremienok a Chocholúšik)“.

„Tvoje ironické poznámky, ktoré sú možno potrebné v nejakej vnútornej (českej vnútropolitickej – pozn. ČTK) hre, padať nemajú,“ odkázal Ardanowski Tomanovi s tým, že k inteligentnému človeku, za akého svoj náprotivok považuje, sa nehodia. Vyzval zároveň Tomana, aby ďalej „nešiel touto cestou“.

V Česku sa v posledných týždňoch opäť debatuje o kvalite a bezpečnosti poľských potravín potom, keď koncom januára poľská televízia odvysielala tajne natočenú reportáž z bitúnkov, kde boli porážané choré kravy. Mäso z nich sa dostalo do viacerých krajín EÚ vrátane Česka a Slovenska. Neskôr českí veterinári v poľskom hovädzom objavili salmonelu. Vo štvrtok informovali, že ju objavili vo 1200 kilogramoch mrazených kuracích stehien z Poľska.

Minister poľnohospodárstva Miroslav Toman opakovane vyhlásil, že neverí poľskému systému veterinárnej kontroly. Podľa Ardanowského sa problémy s poľskými potravinami zveličujú, myslí si, že každá zámienka je dobrá k obvineniu Poľska, že má zlé jedlo. Takto sa vraj správajú krajiny, ktoré v oblasti produkcie potravín nestačí na konkurenciu z jeho krajiny.

„Kto je bez viny, nech hodí kameňom,“ povedal vo štvrtok Ardanowski v reakcii na informácie o nelegálnej rozrábkarni mäsa v Prahe. „Je vidieť, že to určite nie sú Česi,“ dodal.

„Na rozdiel od poľských dozorných orgánov tie naše fungujú spoľahlivo a darí sa im odhaliť aj tieto prípady, ako je nelegálne rozrábkareň mäsa. Na rozdiel od Poľska o nich tiež bezodkladne a korektne informujeme verejnosť a rázne ich riešime,“ zareagoval hovorca českého ministerstva poľnohospodárstva Vojtěch Bílý. „Je to ďalší dôkaz toho, ako dobre u nás veterinárny dozor funguje,“ zdôraznil a dodal, že vyjadrenie ministra Ardanowského vníma české ministerstvo „ako snahu odvrátiť pozornosť od skutočného problému, ktorým je systémové zlyhanie dozorných orgánov v Poľsku“.

Minister Ardanowski v minulých dňoch tiež hrozil odpove%dou v podobe kontrol mäsa dovážaného do Poľska z Česka a Slovenska, rozhlasová stanica Radio Zet dokonca informovala o pokyne hlavného veterinára Pawla Niemczuka v tomto zmysle. O vykonávanie kontrol sa však médiá nezmienili a denník Rzeczpospolita tlmočil názor expertov, že polsko-český súboj v kontrolách mäsa je zlý a unáhlený nápad, ktorý by neposlúžil hospodárskym vzťahom s tak cenným partnerom, akým je pre poľských vývozcov ČR. „To my môžeme viac stratiť,“ vysvetlil Michal Koleśnikow z banky Bos.

„Normálne by malo byť budovanie dôvery, a nie odveta eskalujíca konflikt, ktorý nikomu neslúži,“ dodal riaditeľ združenia poľských výrobcov potravín Andrzej Gantner.

