Rumuni chcú mať svoje zlato doma, stiahnu ho aj z Bank of England

Rumunské zlaté rezervy sú podľa údajov centrálnej banky 103,7 ton. Z toho 65 percent je v súčasnosti uložených v zahraničí, prevažne v centrálnej banke Británia (Bank of England).

Podľa APA zatiaľ nie je jasné, prečo teraz Dragnea zamýšľa vrátiť približne 60 ton zlata späť do krajiny. Návrh zákona nie je príliš konkrétny, hovorí sa však o tom, že poplatky za uskladnenie v cudzine sú bezdôvodne vysoké a že by bolo lepšie zlato uložiť priamo v Rumunsku. Senátor za PSD Serban Nicolae krok obhajoval tým, že „ani vy si nenechávate svoje šperky u suseda, a ešte k tomu mu za to neplatíte veľa peňazí“.

Predseda rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany Liviu Dragnea. Autor: Reuters, INQUAM PHOTOS

Rumunskí ekonómovia sa však domnievajú, že pravým dôvodom je natoľko prázdna štátna pokladňa, že bude nutné časť zlatých rezerv predať. Podľa nich peniaze štátu chýbajú pre zvyšovanie miezd a dôchodkov, ktoré presadili vládni sociálni demokrati.

Obavy z tohto kroku vyjadrujú aj rumunskí opoziční politici. Bývalý prezident Traian Basescu si na facebooku položil rečnícku otázku, „či azda Dragnea neplánuje diktatúru“. Iba autokrati, ktorí „sa pre svoje kontroverzné opatreniam obávajú medzinárodných sankcií a zmrazenia účtov“, by podľa neho chceli stiahnuť takto vysoký podiel štátnych zlatých rezerv zo zahraničia.

Podobný názor majú aj niektoré rumunské denníky, podľa ktorých Dragnea zrejme premýšľa „úplne rovnako ako venezuelský prezident Maduro“. Bank of England koncom januára odmietla venezuelskému prezidentovi Nicolasovi Madurovi vydať zlato jeho krajiny v hodnote 1,2 miliardy dolárov. Údajne tak urobila na žiadosť USA, ktoré sa snažia odrezať autoritársku venezuelskú vládu od aktív v zahraničí.

Rumunská vláda v uplynulých dvoch rokoch zákonnými a personálnymi opatreniami postupne obmedzuje nezávislosť tamojšej justície. Minulý týždeň schválila núdzovým dekrétom nové pravidlá, ktorá podľa kritikov súdnictvo ešte viac podriaďujú politickej moci. Krok ostro kritizoval prezident Rumunska Klaus Iohannis, Európska komisia, domáca opozícia aj radoví občania. PDS za to hrozí vylúčenie zo sociálnodemokra­tickej frakcie v Európskom parlamente.