Ceny potravín zdvihla sezónnosť, nie odvod, tvrdí ministerstvo

Reagoval tak na avizovaný návrh nezaradených poslancov Jozefa Mihála a Martina Poliačika na zrušenie tohto odvodu.

Zvýšenie cien potravín pre mimoriadny odvod je podľa neho tvrdenie, ktoré sa neopiera o reálne fakty. „Účtovné obdobie najväčších obchodných reťazcov je od 1. marca a od tohto dátumu pre nich platí aj osobitný odvod, čiže v januári tieto reťazce odvod ešte neplatili. Práve naopak, niektoré obchodné reťazce avizovali zmrazenie, resp. zníženie cien,“ skonštatoval Machalík. Dôvodom zvýšenia cien potravín tak podľa neho bola najmä sezónnosť, a tiež tlak na rast miezd. Poukázal aj na to, že v januári minulého roka ceny narástli o 2,2 %.

Zároveň upozornil, že bez ohľadu na zavedenie 2,5-percentného odvodu v konečnom dôsledku o cene rozhodujú obchodníci. Prax podľa hovorcu agrorezortu ukazuje, že náklady sa do cien nepremietajú lineárne, ale vstupuje do nich množstvo rôznych faktorov vrátane akcií, dopytu spotrebiteľov i konkurencie. „MPRV SR získané prostriedky z mimoriadneho odvodu vráti späť do poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora,“ zdôraznil.

Zákon, ktorý by mal zrušiť osobitný odvod pre obchodné reťazce, predkladajú na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR nezaradení poslanci Jozef Mihál a Martin Poliačik. Podľa nich existuje silné podozrenie, že tento odvod bol zavedený v rozpore s pravidlami Európskej únie (EÚ). Osobitný odvod navyše podľa poslancov prispel v januári tohto roka k najrýchlejšiemu rastu cien potravín v slovenských obchodoch za posledných päť rokov.