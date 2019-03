Exšéfa Nissanu japonský súd prepustil z väzby, strávil v nej stovku dní

Ghosn nebude môcť opustiť krajinu a bude pravidelne monitorovaný, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na jeho právnika. Ghosn, ktorého zadržali pre údajné finančné delikty, by mohol byť podľa médií prepustený ešte počas utorka.

Ghosn, ktorý o prepustenie z väzby žiadal opakovane, sa za mrežami nachádza od svojho zadržania 19. novembra. Šesťdesiatšty­riročný manažér čelí obvineniam, že využíval firemné peniaze pre vlastné účely a že podhodnotil osobné príjmy vo finančných výkazoch. Väzba mu niekoľkokrát predĺžili a termín začiatku procesu stále nebol stanovený.

Jeho právnici už pred zverejnením informácie o schválení kaucie odovzdali pracovnej skupine pre svojvoľné zadržiavanie pri Rade OSN pre ľudské práva materiály, ktoré ukazujú porušovanie jeho práv počas väzby.

Predložený 26-stránkový dokument načrtáva výhrady voči spôsobu Ghosnovho zadržania aj voči jeho väzbe a jej podmienkam. Podľa jedného z právnikov ukazuje „porušovanie základných ľudských práv“. Dokument požadoval, aby pracovná skupina vyzvala Japonsko na Ghosnove bezodkladné prepustenie, napísala agentúra Reuters.

Súd ako podmienku prepustenia stanovil, že sa obvinený okrem iného podvolí videomonitoringu a sledovaniu svojej komunikácie. V predchádzajúcich zamietnutiach žiadostí o kauciu súd argumentoval tým, že by Ghosn mohol likvidovať dôkazy, čomu by sledovanie malo predísť. Z väzby by mal byť prepustený ihneď po zložení kaucie.

Ghosn je architektom dlhoročnej francúzsko-japonskej automobilovej aliancie Renault-Nissan, ku ktorej sa v roku 2016 pripojila tiež automobilka Mitsubishi. Po svojom novembrovom zatknutí ho však postupne odvolali z čela správnych rád všetkých troch členov aliancie.

Ghosn, ktorý obvinenia z finančných deliktov odmieta, v nedávnom rozhovore s japonským denníkom Nikkei uviedol, že jeho obvinenia z finančných deliktov sú dôsledkom „komplotu a zrady“ časti vedenia Nissanu, ktorá sa stavala proti jeho plánu hlbšej integrácie s Renaultom.

Už v januári si Ghosnova manželka Carole v liste adresovanom organizácii na ochranu ľudských práv Human Rights Watch sťažovala na podmienky väznenia svojho manžela v Japonsku. Uviedla, že Ghosna držia v nevykurovanej cele, ktorá má zhruba sedem metrov štvorcových, že sú mu upierané lieky a že od svojho zadržania schudol sedem kilogramov.

„Každý deň ho prokurátori bez prítomnosti jeho obhajcov štyri hodiny vypočúvajú, zastrašujú ho, dohovárajú mu a zahŕňajú ho výčitkami v snahe získať priznanie,“ píše sa v tomto liste.