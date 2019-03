Štátny vlakový dopravca hospodáril bez straty, po ôsmich rokoch

Pôvodný plán pritom počítal so stratou 2 milióny eur. Informoval o tom v utorok predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

„Podľa platnej účtovnej metodiky, ako sme účtovali doteraz, sme dosiahli nie stratu, ale mierny zisk,“ priblížil Hlubocký s tým, že ide o 6000 eur. ZSSK zároveň zmenila spôsob účtovania. Pohľadávku, ktorú má spoločnosť voči štátu, si podľa neho zaúčtuje priamo do roku 2018.

Spoločnosť tak vykáže aj tzv. druhý hospodársky výsledok, kde bude zisk približne 37 miliónov eur. Zdôraznil však, že ide o novú metodiku a tento zisk je jednorazový. Celý účtovný zisk sa pritom použije na straty z minulých rokov, čím by sa imanie ZSSK malo zlepšiť o približne 27 %.

Podobný vyrovnaný výsledok očakáva Hlubocký aj v roku 2019. „Aj vďaka zmene systému účtovania očakávame, že bude zisk vyrovnaný aj v nasledujúcich rokoch. Bude mať na to vplyv, samozrejme, aj komerčná činnosť, to znamená, IC vlaky a tiež mimoriadne neplánované náklady,“ skonštatoval.

Počet cestujúcich narástol na takmer 74 miliónov, čo viedlo aj k zvýšeniu tržieb z prepravy osôb o 4,46 % na viac ako 84 miliónov eur. ZSSK predpokladá naďalej rastový trend. Počet zamestnancov by zároveň mal byť v tomto roku podobný ako vlani. Rásť bude podľa Hlubockého tento rok priemerná mzda, a to aj vďaka určitým opatreniam vlády. „Ale, samozrejme, sme aj v procese kolektívneho vyjednávania,“ pripomenul.

ZSSK hospodárila v roku 2017 ešte so stratou vyše 4 mil. eur a postupne ju znižovala od roku 2014, kedy zaznamenala negatívny hospodársky výsledok 6,38 milióna eur. Štát vlani poskytol spoločnosti kompenzáciu dopravných výkonov vo verejnom záujme vo výške 263,12 milióna eur, čo je medziročne viac o 6,2 %, resp. o 15,44 milióna eur. Dopravné výkony spoločnosti na objednávku štátu totiž dosiahli 33,65 milióna vlakových kilometrov a oproti roku predtým vzrástli o 3,1 % alebo o 1 milión kilometrov.

Hlubocký v tejto súvislosti poukázal aj na zvyšujúce sa ceny na všetkých vstupoch a na nezvyšovanie cestovného v dotovanej doprave.

V tomto roku má ZSSK zámer investovať do vlakov, nehnuteľného majetku, do dep, IT a plánované sú aj investície z eurofondov. „Máme rozbehnuté dva projekty – diesel a elektrické jednotky v hodnote 231 miliónov eur a čo sa týka pracovísk technicko-hygienickej údržby, to sú projekty tri, výstavba v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom za zhruba 100 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti v súvislosti s projektmi realizovanými z fondov EÚ.

.....

VIDEO: Nový podchod a samoobslužné výťahy na bratislavskej Hlavnej stanici. Je to krok vpred. Nebude však stačiť na to, aby sa Hlavná stanica zaradila k moderným európskym staniciam. Pozrite si video TV Pravda.