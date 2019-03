Platy rastú príliš rýchlo, automobilkám to robí problémy

Mzdy totiž rastú rýchlejšie ako produktivita práce, a firmám sa tak zvyšujú náklady. S prípadným dvojciferným nárastom v tomto roku bude mať časť firiem problém. Novinárom to v utorok na autosalóne v Ženeve povedal prezident Združenia automobilového priemyslu Bohdan Wojnar.

Nedostatok pracovníkov pritom firmy v automobilovom priemysle stimuluje k vyšším investíciám do automatizácie a robotizácie výroby. To by mohlo v horizonte niekoľkých rokov potrebu pracovnej sily znížiť.

Priemerná mesačná mzda v českom automobilovom priemysle vlani vzrástla o 8,7 percenta na 40 865 Kč, a bola tak 31 percent nad priemerom v krajine. Počet zamestnancov stúpol o 3,8 percenta na 133 000 ľudí.

Rast miezd aj počtu zamestnancov zaznamenali v Česku tak finálni výrobcovia, ako aj dodávatelia a ostatné firmy a organizácie. Výraznejšie rástli počty zamestnancov aj mzdy v skupine finálnych výrobcov, kde priemerná mzda presiahla 50 700 Kč. Priemer u výrobcov dielov a súčiastok bol 35 555 Kč mesačne.