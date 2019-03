Vlaky sa plnia, tretina ľudí cestuje zadarmo

Nárok na bezplatnú dopravu má od novembra 2014 viac ako jeden milión ľudí. Ide o penzistov, žiakov a študentov. Trend cestovania zadarmo úmerne rastie, čo ukazujú aj štatistiky ZSSK. Zatiaľ čo v roku 2015 bolo prepravených zhruba 24 miliónov cestujúcich s nárokom na bezplatnú dopravu, v minulom roku ich počet narástol na viac ako 27 miliónov. Rezort dopravy vlani plánoval poskytnúť ZSSK dotáciu vo výške takmer 225 miliónov eur. Ročný výpadok tržieb z dôvodu cestovania zadarmo sa v prvých rokoch odhadoval na 13 miliónov eur. Časť výpadku mali štátu nahradiť vyššie tržby za tovary a služby, ktoré si ľudia kupujú pri využívaní bezplatných ciest.

Najvyšší záujem eviduje ZSSK najmä o vlaky Inter City, ktoré sú len za plnú cenu lístka. Podľa ZSSK rastie spokojnosť cestujúcich, meraná interným indexom, ktorý má mierne stúpajúcu tendenciu napriek negatívnym skúsenostiam s cestovaním vlakovou dopravou z jesene minulého roka. Hlavné pozitíva vidia cestujúci najmä v predaji cestovných dokladov, teda v mobilnej aplikácii a v responzívnom internetovom predaji.

Index spokojnosti však negatívne ovplyvňuje čistota vozňov. V roku 2021 majú byť práve preto uvedené do prevádzky moderné strediská technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Tieto projekty v hodnote 100 miliónov eur budú realizované z eurofondov a umožnia čistenie a malé opravy vlakov za lepších podmienok, ako sú v súčasnosti.

ZSSK investovalo tiež do 51 nových dieselových a elektrických jednotiek a priebežne preberá 35 kusov novovyrobených vozňov radu Ampz a Bmpz. Pribudúť má aj 50 modernizovaných vozňov Bmz. ZSSK chce v roku 2019 pridať nové etablované spoje a vylepšovať prevádzkyschopnosť novými vlakmi. V súvislosti s tým ZSSK očakáva nárast cestujúcich na 75 miliónov oproti minuloročným 73 miliónom.

Ilustračné foto. Autor: Pravda, Ivan Majerský

ZSSK za rok 2018 dosiahla po ôsmich rokoch vyrovnaný hospodársky výsledok. Pôvodný plán počítal so stratou 2 milióny eur, no spoločnosť dosiahla zisk 6-tisíc eur. „Úlohou, ktorú sme si v predstavenstve dali v roku 2016, bolo okrem vylepšovania hospodárenia najmä posunúť úroveň cestovania do 21. storočia, ako sa len dá, v reálnom čase,“ povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. Ten ďalej dodal, že popri úspešnej realizácii súťaží na nové jednotky v hodnote zhruba 230 miliónov eur z európskych fondov uskutočňujú aj ďalšie vlastné investície.

V roku 2018 to bolo v celkovej hodnote 55 miliónov eur. „Cestujúci už tento rok budú jazdiť na prvých 51 ucelených jednotkách, ktoré postupne prídu do zvolenskej a žilinskej oblasti. Tieto vlaky zmenia koľajovú dopravu na severnom a strednom Slovensku. V najbližších troch rokoch sa ZSSK citeľne posunie vpred,“ dodal Hlubocký.

Vlani na jeseň zažili ZSSK sériu porúch, keď sa vykoľajil vlak v Liptove, zhorel rušeň pri Galante a pri Leviciach sa vlak roztrhol. Spoločnosť informovala, že na výmenu všetkých rušňov a vozňov starších ako 10 rokov by potrebovali asi dve miliardy eur. Obnova prebieha postupne najmä z eurofondov. Na diaľkové linky však Brusel neumožňuje čerpať dotácie, čo vidno na stave niektorých rýchlikov najmä na južnom ťahu medzi Bratislavou a Košicami.

ZSSK v rámci prebiehajúcej modernizácie svojho fungovania investovala aj do oblasti informačných technológií. Medzi najvýznamnejšie investície patrí konsolidácia systému SAP, ktorá prináša modernizáciu v podobe platforiem S4HANA a marketingovej SAP Hybris.

ZSSK tiež investovala v oblasti predajných systémov a priniesla responzívny e-shop na predaj cestovných dokladov a natívnu mobilnú aplikáciu pre Android. To sa prejavilo aj vo zvýšenom predaji cestovných dokladov cez digitálne distribučné kanály. V decembri minulého roka prekročil predaj cestovných lístkov cez internet po prvýkrát hranicu 25 percent. Na porovnanie: v roku 2015 tvoril predaj prostredníctvom internetu len zhruba tri percentá. Cestujúci zadarmo sú nútení kupovať lístky cez internet, inak sa im môže stať, že na stanici zistia, že kvóta na bezplatné lístky je už vyčerpaná.

