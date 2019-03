Tunel Višňové postaví niekto nový, Taliani súhlasili s odchodom

Podľa materiálu, ktorý ministerstvo dopravy predložilo vláde, zhotoviteľ nie je schopný stavbu dokončiť „najmä z dôvodu podhodnotenej zmluvnej ceny (v čase vysúťaženia však porovnateľnej s inými ponukami), ako aj z dôvodu zlého riadenia stavby. Zhotoviteľ dlhodobo nie je schopný procesovať nároky a zároveň dlhodobo nerešpektuje ustanovenia zmluvy o dielo a stavebného dozoru.“

V dohode sa píše, že zmluva sa ukončí okamžite a zhotoviteľ by mal „v stanovenej lehote vypratať stavenisko a uvoľniť stavbu, čím sa minimalizuje riziko obštrukcií súťaže“, keď sa bude hľadať nová firma na dokončenie úseku. Ďalej by sa mali podľa dohody vyplatiť subdodávatelia stavby formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom.

Dohodu schválila aj Európska komisia 20. februára v Bruseli. Na úsek bude možné čerpať viac peňazí z eurofondov, keď prebehne verejné obstarávanie.

„NDS sa nevzdáva zmluvných nárokov, ktoré vzniesla voči zhotoviteľovi (najmä zmluvnej pokuty) a v prípade ich potvrdenia zo strany Medzinárodnej komisie na riešenie sporov zriadenej v januári 2019 (KRS) ich bude môcť od zhotoviteľa vymáhať. Tieto nároky na zmluvné pokuty bude mať NDS pokryté bankovou zárukou. NDS sa nevzdáva ani nárokov z existujúcich/po­tencionálnych vád dokončenej časti projektu a zo špecifikovaných porušení zmluvy,“ píše sa v schválenom materiáli.

Nevýhodou, ktorá vyplýva z tohto riešenia, sú podľa materiálu náklady spojené s dokončením projektu. To však môže byť kompenzované navýšením príspevku z EÚ. Rizikom tiež podľa rezortu dopravy môže byť dodržanie prísnych pravidiel verejného obstarávania, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aj Komisia.

Alternatívou k dohode by bolo jednostranné ukončenie zmluvy o dielo zo strany NDS. To by však podľa rezortu dopravy prinieslo množstvo rizík. Jedným z nich by bolo oddialenie dokončenia úseku o viacero rokov z dôvodu obštrukcií zo strany zhotoviteľa a prípadné blokovanie staveniska. Ďalšími nevýhodami by bola strata časti príspevkov, ktoré boli na stavbu tohto úseku diaľnice aj nadväzujúceho úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka získané z EÚ i ohrozenie dátumu sprejazdnenia tohto súvisiaceho úseku. MDV upozornilo, že v rámci tejto alternatívy by mohli vzniknúť aj dlhodobé spory.

VIDEO: Pozrite si video z výstavby tunela, ktorého prieskumná štôlňa sa začala raziť takmer pred 21 rokmi.