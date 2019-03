Kažimír je 'extrémne citlivý' na návrhy, ktoré znižujú príjmy rozpočtu

Šéf Ministerstva financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) "extrémne citlivo vníma" všetky návrhy, ktoré by ovplyvňovali príjmy štátu schválené zákonom o štátnom rozpočte. Uviedol to na brífingu po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na piatkové návrhy Slovenskej národnej strany (SNS), ktorými by sa od roku 2020 mali vykonať zásadné úpravy v daňových zákonoch.

„Extrémne citlivo vnímam návrh, ktorý by sa mal dotýkať príjmov rozpočtu tohto roku, pretože zákon o štátnom rozpočte bol prijatý len v decembri. Je to pre nás cestovná mapa, cestovný poriadok, podľa ktorého funguje štát. Z tohto pohľadu udržateľnosť a dôveryhodnosť má prednosť pred akýmkoľvek skvelým nápadom. To je kľúčové pre rok 2019 a vo všetkom ďalšom týkajúcom sa prípravy štátneho rozpočtu na ďalšie tri roky väčšiu rolu zohrá môj nástupca,“ spresnil Kažimír.

Potvrdil, že „situácia je napätá“. „Pracujeme len s informáciami, ktoré máme z médií, respektíve nám ich poskytujú zástupcovia SNS postupne z hľadiska jednotlivých parametrov návrhu zákona,“ povedal.

„Bez toho, aby som sa teraz púšťal do politiky a hodnotenia vzťahov a kompetencií, kto čo môže a čo by nemal, chcem povedať, že našou ‚psou‘ povinnosťou je každý takýto návrh prerátať. To teraz robíme. Môžem potvrdiť, že naše kvantifikácie sa nebudú veľmi odlišovať od toho, čo zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Kvantifikácie poskytneme najskôr predstaviteľom Koaličnej rady. Predpokladám, že bude zvolaná v najbližšom čase,“ poznamenal.

Upozornil na to, že daňová politika a konkrétne daňové zákony sú v kompetencii rezortu financií. „Sme pripravení o každom takomto návrhu sa baviť, len musíme hovoriť o parametroch a potrebujeme hovoriť aj o časovom pláne opatrení,“ dodal Kažimír.

Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Chce navrhnúť zníženie viacerých daní či zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

V daňovej oblasti chce SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb na 15 % s účinnosťou od 1. januára 2020. Strana uviedla, že v programovom vyhlásení vlády bolo uvedené, že táto daň bude znížená každý rok o jedno percento. „Napriek tomu, že Slovensko vykazuje dobré hospodárske ukazovatele, neboli sme schopní ministra financií Petra Kažimíra priamymi rokovaniami presvedčiť o naplnení tohto záväzku,“ uviedli národniari v stanovisku pre médiá.

Na 10 % má klesnúť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a pre printové médiá. SNS je presvedčená, že je nespravodlivo obviňovaná zo súčasného stavu pôdohospodárstva. „Pripravili sme systémové riešenie, zdanenie obchodných reťazcov. To je nám vyčítané, a dokonca sme obviňovaní z toho, že nepriamo došlo k nárastu cien,“ tvrdí SNS s tým, že znížením DPH na potraviny chce dosiahnuť to, aby sa ukázal skutočný charakter obchodných reťazcov.

Zníženie DPH pre printové médiá odôvodňuje tým, že s príchodom digitálnych médií vzniklo nerovnoprávne postavenie hráčov v mediálnom prostredí. Nižšou daňou to chce strana napraviť. Ďalším opatrením má byť zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov, posledným piatym sa má zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

Tieto návrhy zákonov plánuje SNS predložiť na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Okrem toho pracuje aj na návrhu, ktorý by zdvojnásobil vianočné príspevky pre seniorov a oslobodil ich od platenia liekov.