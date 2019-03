Košická župa chce stavať športoviská a opraviť internát cez PPP projekty

„Košický samosprávny kraj si nechce a ani nemôže dovoliť, aby ľudia trpeli nedostatkom športovej infraštruktúry pre alibistický postoj vlády SR. Bolo by preto veľkou škodou, ak by sme o organizáciu EYOF prišli z dôvodu politických prekáračiek. Kvalitnú športovú infraštruktúru obyvatelia nášho kraja potrebujú ako soľ. Chceme vychovávať mladé športové talenty, chceme mať v našom kraji športoviská, ktoré sa vyrovnajú európskemu štandardu a za ktorými nebudú musieť východniari cestovať do zahraničia, chceme vidieť vyrastať mladých olympionikov práve u nás. Sme rozhodnutí vybudovať športovú infraštruktúru v olympijskom štandarde aj bez podpory vlády,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Kraj ráta s troma samostatnými projektmi, ktoré by mali byť zrealizované do polovice roka 2021. Ide o atletický štadión, gymnastickú halu a rekonštrukciu stredoškolských internátov. Všetky tieto projekty by mali stáť približne 15,5 milióna eur.

„PPP projekty nastavíme tak, že okruh dodávateľov sa zúži na veľké nadnárodné firmy, ktoré budú musieť spĺňať náročné kritériá a nebudú si môcť dovoliť robiť chyby. Ich výhodou je, že rozpočet kraja to nezaťaží tak, ako napríklad čerpanie úveru z Európskej investičnej banky. Veríme, že z budúcoročných volieb vzíde zodpovednejšia vláda, s pomocou ktorej prefinancujeme tieto projekty a KSK ich bude schopné splatiť v krátkom čase,“ povedal Trnka.

Dodal, že tento návrh konzultoval kraj aj s primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom. „Primátor ho víta, pretože týmto konštruktívnym riešením sa eliminujú viaceré riziká celého projektu. Primátor nám povedal, že po macošskom prístupe vlády k organizácii EYOF ho teší, že KSK sa chce zachovať zodpovedne a urobiť všetko pre dôstojnú organizáciu olympijského festivalu,“ povedal predseda kraja.

Financovanie gymnastickej haly by malo byť v sume 6,2 milióna eur, otvorený atletický štadión za 6,5 milióna eur a rekonštrukcia stredoškolského internátu by mala stáť 2,8 milióna eur.

O tom, či budú Košice organizovať EYOF, rozhodnú mestskí poslanci na piatkovom (8. 3.) mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Primátor Jaroslav Polaček žiada zvýšenie vládnej podpory na podujatie. Pôvodný rozpočet s vládnym príspevkom 12 miliónov eur je podľa neho za daných podmienok nedostatočný.