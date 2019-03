Volkswagen si opäť utiahne opasok, šetrí na rozbeh elektromobilov

Šéf VW Herbert Diess chce zrušiť 5000 pracovných miest a od roku 2023 znížiť výrobné náklady o 5,9 miliardy eur ročne.

Dôvodom realizácie úsporného programu je potreba zabezpečiť viac finančných zdrojov na masový prechod na výrobu elektroáut. Uvedené množstvo pracovných miest by sa malo zrušiť v administratíve. Podľa niektorých údajov by malo firmu opustiť až 7000 pracovníkov.

Závodná rada k správe Handelsblattu uviedla, že „ide o číre špekulácie“.

Značka VW v roku 2016 dohodla so závodnou radou balík úspor, ktorý by mal do roku 2020 znížiť náklady o 3,7 miliardy eur. V súvislosti s realizáciou balíka úspor by mal základný závod v Nemecku a v ostatných závodoch mimo neho znížiť počet pracovníkov o 30.000. Z nich by malo byť uvoľnených 23.000 v Nemecku. Tisícky nových pracovných pozícií však vzniknú v perspektívnych rozvojových oblastiach koncernu.

Predseda závodnej rady Bern Osterloh nedávno povedal, že jestvujúce dohody sú dostačujúce, aby sa budúce úlohy zvládli.

To, že značka VW bude musieť pokračovať v úsporách, naznačil vlani začiatkom decembra manažér pre bežnú činnosť koncernu Ralf Brandstätter. Základný závod v súčasnosti len s veľkými problémami zvláda úlohy so znižovaním škodlivín vo výfukových plynoch svojich vozidiel a spotrebiteľský test WLTP.

V nasledujúcich rokoch sa Volkswagen viac sústredí na výrobu elektroáut preto, aby dosiahol ciele pre znižovanie kysličníka uhličitého uvoľňovaného do atmosféry prijaté Európskou komisiou.

Na montáž elektroáut bude treba menej pracovníkov, ale bude sa tvoriť aj menší zisk. Pritom vzrastú náklady na niektoré komponenty, napríklad batérie. Ich cena sa nebude dať v celej hodnote preniesť na zákazníkov.